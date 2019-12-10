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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      За убийство курицы мужчину осудили на 5 лет на Днепропетровщине

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      Мужчина убил курицу и получил 5 лет заключения / pixabay.com/bg/

      На Днепропетровщине мужчину осудили на 5 лет лишения свободы за убийство курицы. Мужчина убил животное в городе Перещепино на глазах у ребенка с особой жестокостью, а видео убийства оказалось в инстаграм.

      Мужчина схватил курицу в руку и начал бить стеклянной бутылкой. После этого он швырнул животное на землю, говорится в приговоре Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области.

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      После этого злоумышленник ударил курицу ногой, поймал ее и, держа рукой за крыло, причинял птице физическую боль, от которой она начала громко кричать. Мужчина еще трижды ударил курицу о землю, от чего животное умерло.

      Мужчину осудили за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего. Ему назначили 5 лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Мир животных Новости Днепра Криминал
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