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      За кражу "киндеров" мужчину посадили на полтора года в Николаеве

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      Мужчина украл 15 "киндеров" и получил за это 1,5 года тюрьмы / metro.co.uk (иллюстративное фото)

      Ранее судимого мужчину посадили на 1,5 года за кражу 15 "Киндер-сюрпризов" в Николаеве. И это далеко не первая "кулинарная" судимость вора.

      В суде мужчина рассказал, как еще в феврале 2017 года зашел в один из супермаркетов за покупками, говорится в приговоре Заводского райсуда Николаева. Когда увидел сладости, то захотел угостить ими детей, которые были на улице. Но у мужчины не было денег, поэтому он решил украсть товар.

      Смотрите также фото: Мужчина попытался украсть "киндеров" на 7 тысяч гривен в Киеве

      У злоумышленника уже был ряд судимостей за аналогичные преступления. Так, в 2018 и 2019 годах 3 райсуда в Николаеве признали мужчину виновным в кражах из супермаркетов 5 упаковок колбасы, 3 упаковок кофе и 15 плиток шоколада.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Похищение Курьезные новости Судьи Новости Николаева
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