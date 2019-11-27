За кражу "киндеров" мужчину посадили на полтора года в Николаеве

Ранее судимого мужчину посадили на 1,5 года за кражу 15 "Киндер-сюрпризов" в Николаеве. И это далеко не первая "кулинарная" судимость вора.

В суде мужчина рассказал, как еще в феврале 2017 года зашел в один из супермаркетов за покупками, говорится в приговоре Заводского райсуда Николаева. Когда увидел сладости, то захотел угостить ими детей, которые были на улице. Но у мужчины не было денег, поэтому он решил украсть товар.

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У злоумышленника уже был ряд судимостей за аналогичные преступления. Так, в 2018 и 2019 годах 3 райсуда в Николаеве признали мужчину виновным в кражах из супермаркетов 5 упаковок колбасы, 3 упаковок кофе и 15 плиток шоколада.