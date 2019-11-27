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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      За крадіжку "кіндерів" чоловіка ув’язнили на півтора року в Миколаєві

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      Чоловік викрав 15 "кіндерів" і отримав за це 1,5 року в'язниці / metro.co.uk (ілюстративне фото)

      Раніше судимого чоловіка ув’язнили на 1,5 року за крадіжку 15 "Кіндер-сюрпризів" у Миколаєві. І це далеко не перша "кулінарна" судимість чоловіка.

      У суді чоловік розповів, як ще в лютому 2017 року зайшов в один з супермаркетів за покупками, мовиться у вироку Заводського райсуду Миколаєва. Коли побачив солодощі, то захотів пригостити ними дітей, які були на вулиці. Але в чоловіка не було грошей, тож він вирішив вкрасти товар.

      Дивіться також фото: Чоловік спробував викрасти "кіндерів" на 7 тисяч гривень у Києві

      У зловмисника вже була низка судимостей за аналогічні злочини. Так, у 2018 та 2019 роках 3 райсуди в Миколаєві визнали чоловіка винним у крадіжках з супермаркетів 5 упаковок ковбаси, 3 упаковок кави і 15 плиток шоколаду.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Викрадення Курйозні новини Новини Миколаєва Судді
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