Федоров призвал поддержать пакет санкций правительства Соединенных Штатов Америки. Он просит запретить поставки продукции и сервисов Apple россиянам.

К теме Канада введет санкции против Путина и Лаврова, – Трюдо

"Россия совершила коварное и абсолютно позорное нападение на мою страну! Только представьте, в 2022 году крылатыми ракетами бомбят жилые кварталы, детские сады, больницы в самом центре Европы", – написал в обращении Федоров.

Спасти демократический мир

Министр цифровой трансформации заверил, что граждане Украины будут защищать свою землю до последнего. Он отметил, что весь цивилизованный мир дает отпор оккупантам с помощью санкций. Федоров добавил, что современные технологии также могут быть достойным ответом на танки и оружие.

Обращаюсь к вам с просьбой защитить Украину, защитить Европу и весь демократический мир от кровавой авторитарной агрессии – с просьбой прекратить поставки сервисов Apple на территорию России и заблокировать доступ к Apple Store,

– написал министр.

Он добавил, что в Минцифре уверены – такие действия активизируют молодежь остановить позорную военную агрессию России.

Обращение к Тиму Куку / Документ с телеграм-канала Михаила Федорова

Текст публикации Михаила Федорова

Обратился к СЕО компании Apple, Тиму Куку, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить свои продукты в маркеты! Позволяете выбирать себе президента-убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом россия 24.