Украинцы считают, что заболеваемость COVID-19 активно растет. В то же время заразиться коронавирусом боится лишь незначительная часть респондентов.

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил 13 – 15 апреля 2021 года всеукраинский опрос общественного мнения. Участниками опроса стали 2001 человек.

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Боятся ли украинцы заразиться

Респондентов попросили оценить риски инфицирования коронавирусом в своей семье в следующие 6 месяцев. Среди опрошенных 37% ответили, что считают риск низким, 35% – средним, а 15% оценивают риск, как высокий.

Похоже опрос КМИС провел в марте 2021 года. Тогда низкий риск инфицирования видели 31% опрошенных, средний – 39% и 16% оценивали возможность заразиться высоко.

Как меняется ситуация с коронавирусом в Украине

Респондентов также опросили, как в последнее время, по их мнению, меняется уровень заболеваемости коронавирусом в Украине. Почти 58% опрошенных считают, что количество новых случаев растет, однако 19,5% верят, что инфицирование снижается.



Сравнение ответов в марте и апреле 2021 / График КМИС