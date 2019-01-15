Забрать Лавру в Москвы

Расторгнуть договор об аренде между Киево-Печерским заповедником и московской церковью не является сверхсложной задачей.

После двух значимых событий – Томоса как окончательного разрыва с российским высокомерием и признание на законодательном уровне РПЦ "религиозной организацией государства-агрессора" – двойную актуальность приобретает вопрос о том, что будет с Киево-Печерской лаврой?

Сейчас, как известно, Лавра находится в лапах государства-агрессора, хотя является 100-процентной собственностью Украины. На территории украинской святыни давно и безнаказанно хозяйничает московская поповская братия, причем хозяйствование это приводит к разрушению (возможно, сознательному) тысячелетней достопримечательности. Впрочем, незаконная застройка Лавры – проблема отдельная. А сейчас мы решили выяснить, когда Лавра вернется в чисто украинский государственный протекторат, выкурив со своей территории русскую православную церковь.

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Распорядителем подобной информации является Министерство культуры Украины, к которому мы и обратились с соответствующим запросом. Нас интересовали два вопроса:

1. Как скоро подходит к концу текущий договор аренды между Министерством культуры Украины, Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником с одной стороны и Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой – с другой? Намерен ли предоставитель аренды (Министерство культуры и Национальный Киево-Печерский заповедник) пролонгировать действие данного договора?

2. Где (в каком ресурсе) можно ознакомиться с условиями договора аренды? Если текст довогору не доступен для публичного ознакомления, то по какой причине?

К сожалению, Министерство культуры решило ответить отпиской. В письме, подписанном государственным секретарем министерства Р.Карандеевым, было отмечено, что с 2013 года действует договор, подписантами которого являются Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник и Свято-Успенская Киево-Печерская лавра Украинской православной церкви. Согласно договору, "украинской православной церкви" передана Лавру (а точнее – 79 сооружений на ее территории) в "безвозмездное пользование". Что касается сроков такого пользования, то ответом на этот вопрос в министерстве себя не утруждали. В письме от Карандеева было отмечено, что запрос направлен к руководству заповедника.

О том, что написали в заповеднике – чуть позже, а пока еще одна очень важная ремарка: то, что в министерстве культуры называют "украинской православной церковью", является на самом деле УПЦ МП, а точнее – РПЦ – церковью государства-агрессора. Понятно, что по состоянию на 2013 год, когда был заключен упомянутый выше договор, чиновники пользовались другой терминологией, но сейчас – на 5-м году войны с Россией – их неразборчивость в определениях, мягко говоря, удивляет.

А теперь – о феерическом ответе заповедника. Две с половиной страницы печатного текста (с длинным и ненужным вступлением) свелись, по сути, к отказу предоставить запрашиваемую информацию. Мотивация была следующей: Лавра как государственный заповедник считает возможным отчитываться исключительно по вопросам расходования ею бюджетных средств. Остальные нюансы (а именно – проблематика аренды) "не относятся к публичной информации", утверждает заповедник устами и.о. генерального директора А.В. Рудника.







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Что ж, засекреченность условий аренды Лавры вообще не поддается никаким логическим объяснениям и обоснованиям. Нет сомнения, что такая позиция заповедника незаконна и может быть преследуемой путем подачи судебного иска.

Среди пострадавших из-за закрытости руководства Лавры оказалось и Интернет-издание "Левый берег", которое получило аналогичный ответ-отписку. Впрочем, позже благодаря собственным источникам журналисты "ЛБ" опубликовали инсайд о пресловутом договоре аренды. В преамбуле напечатанного изданием документа подчеркивается: речь идет о "безвозмездном пользовании" (религиозными сооружениями) и "другим имуществом, являющимся государственной собственностью". Срок действия договора не уточняется, однако указанная стоимость переданного имущества – 22 миллиона 863 тысячи гривен.

Сам договор состоит из 11-ти коротких разделов, а также приложений с актами приема-передачи специальной комиссией и перечнем конкретного имущества. Так, монахи обязуются заботиться о полученных объектах, допускать к ним (в случае необходимости) государственных проверяющих, не передавать объекты третьим лицам, платить "коммуналку". Споры разрешаются путем переговоров или в судебном порядке. Особый интерес представляет возможность разорвать договор – с такой инициативой может выступать Министерство культуры в случае нецелевого использования имущества или пребывания его содержания в ненадлежащем состоянии. Запомним этот пункт.

Интересен и седьмой раздел договора. Им, в частности, вводится термин "обстоятельства непреодолимой силы" (авария, катастрофа, стихийное бедствие, эпидемия, война, действия органов государственной власти и т.д.), под влиянием которых допускается освобождение от ответственности за невыполнение соглашения. При этом подтверждать такие обстоятельства уполномочена Торгово-промышленная палата Украины.

У нас давно идет война с государством, чьи эмиссары сейчас "заседают" в Лавре, однако для министерских чиновников данный момент, очевидно, не является тем "обстоятельством непреодолимой силы", которое могло бы подтолкнуть их к преждевременному разрыву довогора аренды.

А то, что решение подобных вопросов находится в компетенции именно государственных структур, подтверждает и директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш. В интервью "Главкому" он отмечает следующее:

Лавра в государственной собственности. Такие объекты национального значения никому в собственность не передаются. Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду УПЦ МП (...). Государство предоставило аренду, и в прерогативах государственных органов решать ее дальнейшую судьбу. То есть, если будет понятно, что при передаче лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора. Этот вопрос в компетенции Кабинета министров.

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Таким образом, министерство культуры зря уклоняется от вопроса о дальнейшей судьбе Лавры. Все необходимые механизмы для прекращения аренды находятся в руках правительства. Кабмин может прямо сейчас начать процесс изгнания из Лавры московского клира. Что было бы взвешенным, прогнозируемым и полностью приемлемым решением. С учетом как состояния войны, в котором находятся Украина и Россия, так и того, что в последнее время ряд религиозных общин бывшей УПЦ МП осуществляет добровольный дрейф в направлении украинской православной церкви и переходит под ее юрисдикцию.

Совсем другое дело, если правительство может, но не хочет начать процесс "развода" между Лаврой и РПЦ. В этом случае стоит озвучить причины такого нежелания, а не перенаправлять журналистские запросы подчиненным учреждениям.

Правда, есть один момент, который вдохновляет: 29 ноября 2018 года Министерство культуры объявило, что впервые за 30 лет проводит инвентаризацию церковных ценностей в Киево-Печерской лавре. А 9 января 2019 года министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон, из-за чего были открыты уголовные производства.

Но если откровенной кражи на территории заповедника государству мало, может быть, ее проверяющие структуры примут во внимание журналистскую информацию о том, что состояние Лавры (читай – русской православной церкви) достигает миллионов долларов в год. Святыня получает деньги от монастыря в пещерах, палаток с розничной торговлей, с маленького свечного завода, иконописной мастерской, своей пекарни и, конечно, с поминовения в молитвах и других церковных треб; все это не поддается ни налогообложению, ни какому-либо анализу, о чем сообщалось недавно.

Эти миллионы направлены, конечно, отнюдь не на развитие украинского государства. Скорее можно поверить, что подобные средства попадают в бюджет РФ, чем что нынешнее одиозное "начальство" Лавры из числа московских церковников занимается благотворительностью в пользу украинского народа.

Подобные вещи, несомненно, нуждаются в изучении правительственными структурами Украины. Изучении и немедленном реагировании. А вот что меньше всего нужно на сегодняшний день – так это игра в прятки с журналистами, которые пытаются выяснить важные для социума вопросы. Органам нашей власти еще далеко до открытости и гласности. Но это уже совсем другая история.

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