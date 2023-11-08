Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Парламент фактически лишил местные власти возможности помогать Вооруженным Силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам. Забрав у городов и селений военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная Рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это решение особенно ударит по небольшим городам и городкам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета,

– заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин, а Киев – 60%. Кроме того, по его словам, все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин.

При этом Виталий Кличко подчеркнул, что местные власти и дальше должны беспокоиться о жителях общин и помогать защитникам.

"Мы должны и делать все для помощи ВСУ, и не допустить упадка в наших городах, городках и поселках", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины, возглавляемая Виталием Кличко, обратилась к центральным властям о сохранении "военного" НДФЛ в местных бюджетах и в целом 64% НДФЛ. Изъятие у общин части налога на доходы физических лиц разрушит систему обороны страны, говорилось в обращении АГУ.

