В решении от 16 мая 2024 года суд отметил, что военнообязанный не реализовал свое право на отсрочку от призыва должным образом. Именно это стало причиной для отказа в иске.

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Что известно о деле

Закарпатский окружной административный суд принял решение по делу №260/1111/24, которое касается мобилизации мужчины, который был забронирован за ООО "Ф". Суд рассмотрел жалобу истца, который пытался обжаловать мобилизационное распоряжение и приказ о зачислении в списки личного состава.

Мужчина утверждал, что 8 февраля 2024 года, когда он намеревался пересечь границу на законных основаниях, его задержали и доставили в ТЦК. После медицинской комиссии, во время которой состояние его здоровья не было должным образом оценено, истца направили в воинскую часть для прохождения военной службы. Несмотря на то, что он был забронирован за ООО "Ф", его мобилизовали.

Судом было установлено, что на момент призыва (11 февраля 2024 года) истец имел право на отсрочку до 16 февраля 2024 года в соответствии с Порядком бронирования. Однако суд отметил, что право на отсрочку должно быть реализовано военнообязанным путем активных действий и соответствующего оформления в ТЦК до момента приобретения статуса военнослужащего.

Поскольку истец не предоставил ТЦК документы для подтверждения бронирования и не реализовал свое право на отсрочку в установленный способ, суд признал, что мобилизационное распоряжение и приказ о зачислении были правомерными.

Суд отметил, что противоправность действий ответчиков по призыву и зачислению истца в состав воинской части не подтверждена, и отказал в удовлетворении иска.