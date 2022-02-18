Пока недалекие украинские руководители ругают НАТО якобы за "нагнетание паники", наши союзники создали во всем мире мощное проукраинские и антипутинское информационное поле. И теперь любые боевые действия на Донбассе рассматриваются в мире и будут рассматриваться как подготовка российского вторжения.
Не пропустите Путин уже придумал оправдание для нападения на Киев
Сегодняшнее заявление об эвакуации населения от Пушилина имеет две причины.
- Россия шокирована масштабом реакции мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. Все мировые медиа показали обстрелы детского садика и школы на Луганщине, 25 крупнейших иностранных медиа сделали репортаж с места событий. В результате обстрелы на Донбассе определены как однозначно российская агрессия. Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение.
Кремль теперь намерен противодействовать эффективной кампании НАТО по борьбе с российской агрессией. И Пушилин начал игру по изображению "украинского геноцида" и "украинского наступления".
Важно Кадыров может вонзить кинжал в спину Путину
- Россия хочет иметь свободу действий для продолжения обстрелов и для проведения вполне вероятной локальной наступательной операции на Донбассе. Донбасс был и остается главной проблемой всей внешней политики России, и с помощью боевых действий Путин надеется повлиять на украинскую власть и общество, чтобы изолировать нас от Запада и чтобы Украина подписала соглашения о признании оккупации Донбасса. Вероятность локальных ударов по украинской Земле на Донбассе остается высокой.
Нынешний кризис не ослабляет, как думал Путин, а укрепляет украинское сопротивление. Никто на фронте не хочет упускать победу после 8 лет войны. Украинский народ никогда не откажется ни от Донбасса, ни от Крыма, и наши земли будут возвращены.
Любые компромиссы будут предательством, украинский народ готов к борьбе и будет сражаться до победы.
Почему Россия не может открыто воевать с Украиной: смотрите видео