Ревизия - встреча с Лукашенко и клиром Беларуского экзархата РПЦ.

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Три группы в белорусском казенном православии

Тут есть проблема, поскольку внутри беларуского православия существуют три базовые группы.

Одна – беларусоцентричные священники, которые в перспективе могут и заговорить о бОльшей самостоятельности (точнее говорили и раньше, но с разным уровнем успехов).

Вторая – откровенно пророссийское крыло, для которого не существует Беларуси а есть "Великая Россия" и есть "триединый русский народ".

И третья – весьма странная. Они колеблются вместе с политическим ветром. Но ветром местным. Так сказать, государевы люди, где "государь" – Лукашенко.

Дуют ветры

При митрополите Филарете (последние годы его жизни) сильны были позиции первой и третьей групп. Открыто говорили, что статус "экзархата" – слишком мало для беларуской церкви. Но про автокефалию открыто не заикались.

Потом приехал "Павел-ядерный краник" – его послали в Беларусь с должности митрополита рязанского. Активно говоил о русском мире и договорился до того что существует "много богов" – дескать, у униатов и католиков "свой Бог". Павла аккуратно выжили. Заслуга не Лукашенко, а скорее части клира.

И, наконец, сейчас беларуским экзархатом руководит местный, уроженец Лунинца митрополит Вениамин. Который явно не принадлежит ни к одной из групп (что редкость), но больше тяготеет к "государевым людям".

Такими, насколько понимаю, были условия компромисса при "изгнании ядерного краника" – нового явного русскомирца не хотели, а явно пробеларуского либо "лукашенковского" не хотела Москва.

Вроде бы всё для РПЦ сложилось хорошо. Но демарш украинского филиала (точнее перспектива его продолжения) не на шутку встревожила руководителя "православного МИД РФ". Ведь случись новое сближение непромосковских групп – результат может не порадовать.

Явной автокефалии не будет без изменения политического фона, а вот разговоры о бОльший правах, бОльшей самостоятельности – вполне.

Своим информаторам Кирилл уже, вероятно не доверятет и решил сам приехать. Где-то просто поговорить, где-то серьёно попугать (на всякий случай). Результат увидим, думаю, через месяца 3 – 4.

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