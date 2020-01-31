Зачем Путин прячет свои рейтинги

На этой неделе в России перестали публиковать электоральные рейтинги Владимира Путина. Государственная социологическая служба "Фонд общественного мнения" объявил, что перестает опрашивать людей на тему "За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в ближайшее воскресенье?".

Путин без рейтинга

Ранее от проведения аналогичных опросов отказались и другие государственные структуры, а частный "Левада-Центр" если и проводит их, то делает нерегулярно – раз в несколько месяцев.

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Раньше данные этих опросов были гордостью Кремля. За Владимира Путина во все годы его правления были готовы проголосовать 65 – 70%. Но в последние полгода эти показатели неумолимо шли вниз. Результаты последнего по времени опроса ФОМа были опубликованы 19 января. Согласно этим данным, популярность Путина упала почти в два раза – до 45%. И это у государственных социологов, которые всегда хотят сделать власти приятное.

В конце прошлого года, я напомню, социологи перестали публиковать результаты опросов с так называемым "открытым" вопросом. Он звучит так: "Кому из российских политиков вы доверяете?".

Дело в том, что в таком, самом свободном опросе, Путина называли лишь 29%. С такими показателями он точно не мог бы претендовать на роль российского отца нации, типа казахстанского елбасы или туркменского туркменбаши.

Для таких титулов нужна поддержка хотя бы 80%. В Казахстане Назарбаева народ, конечно, тоже не очень любит, но хотя бы боится и на словах поддерживает. У Путина сейчас и этого не осталось.



Владимир Путин

А ему, как назло, сейчас надо передавать власть от себя себе же. Но тот другой он, Путин будущего, пока не родился. Его, как гомункула, выводят сейчас в секретных лабораториях Администрации Президента. Какая у него будет должность, как он будет назваться, какие у него будут полномочия, сейчас никто не знает.

Этот период превращения гусеницы-Путина в Путина-моль очень для него опасный и полный рисков. Поэтому он и опасается провоцировать возможных заговорщиков своим низким рейтингом. Впрочем, вся конституционная реформа, затеянная сейчас Путиным, может оказаться средством сохранения действующего режима, а не его личной власти.

Сейчас в России политологи и эксперты уже практически открыто говорят, что Путин очень болен, и вылечить его уже невозможно. Например, Валерий Соловей при этом ссылается на некие "информированные источники".

По его данным, вся возня вокруг конституции затеяна лишь для того, чтобы обезопасить друзей и родственников Путина после его неминуемого ухода в иной мир. Социологи уже сейчас говорят о нем как о покойнике – либо хорошо, либо ничего.

Вы знаете, наверное, нехорошо так говорить, но я не буду слишком уж горевать, если профессор Соловей в результате окажется прав, и в России в этом году сменится руководитель.

Партия апокалипсиса

Политические обозреватели по всему миру в последние годы бьют тревогу: к власти в разных странах идут популисты, радикалы и всякие фрики, которые вообще непонятно что делают в политике.

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В США – это Дональд Трамп, в Италии – партия "Лига", во Франции – "Национальный Фронт", в Германии – правая партия АфД, в Великобритании – Борис Джонсон в обнимку с Brexit и так далее. Даже украинца Владимира Зеленского иногда записывают в эту компанию.

Однако в этом смысле всех переплюнуло Перу. Это южноамериканская страна у нас известна разве что старинным городом Мачу Пикчу. Его построили индейцы-инки задолго до прихода туда европейцев. Перу не очень богатая, но вполне себе демократическая страна, время от времени там проводятся выборы. Политическая жизнь в Перу острая, насыщенная, поэтому партий много и они постоянно враждуют между собой.

На этой неделе там прошли очередные выборы в парламент. И результат всех очень удивил. Первое место заняла партия "Народное действие" – это правые популисты-националисты. Тут сюрпризов не было, но вот второе место неожиданно заняла партия, для которой сложно придумать определение.



Выборы в Перу

Эти люди официально называют себя "Сельскохозяйственный народный фронт за Перу". Но в обиходе их все называют "израильтяне". Тут важно сразу сказать – никакой связи с Израилем или с евреями у них нет. Название происходит из их верований. По сути дела, это религиозная секта.

Примерно полвека назад ее основал человек по имени Иезикииль Атокуси. Он собрал воедино разные предания из Ветхого завета, а также старинные верования местных индейцев. Полученную смесь он объявил новым божественным откровением, свою страну (то есть Перу) – новой Землей обетованной, а свой народ – новыми израильтянами, которые туда пришли.

Интересно! Последователи Иезикииля демонстративно отвергают все мирское, живут в каких-то шалашах и мазанках, ходят босиком и в рубищах. Мужчины не бреются и не стригутся, женщинам велено быть покорными и подчиняться.

Вся эта публика уверена, что основатель секты является новым воплощением Христа и вот-вот спасет мир. Со спасением мира, правда, получилась небольшая накладка: в 2000 году Атокуси умер.

Последователи уложили его тело в стеклянный гроб и уселись вокруг гроба молиться – думали, что он воскреснет и начнет, собственно, спасать мир. Но что-то пошло не так. Несмотря на истовые молитвы, господин Атокуси воскресать никак не хотел.

Поэтому лидеры секты отправили его тело в пещеру, а последователям объяснили, что конец света и воскрешение основателя откладывается на неопределенное время. Они, правда, обещают, что ждать долго не придется – апокалипсис начнется уже очень скоро.

Соответственно, политическая платформа этой партии заключается в том, чтобы подготовить жителей Перу и, если получится, весь остальной мир к наступлению последних дней.

Для этого они хотят:

отменить депутатскую неприкосновенность;

взять под свой контроль министерство образования.

Перуанские "израильтяне" считают, что с младых лет в детях надо воспитывать любовь к рубищам, шалашам и армагеддону. Еще один известный пункт их программы – это борьба против геев и лесбиянок, которых сектанты считают очень опасными и греховными.



Политическая платформа партии – подготовить жителей Перу к наступлению последних дней

О каких-то других политических воззрениях новой парламентской партии Перу ничего не известно. В принципе, если люди на самом деле ждут конца света, то экономика им, наверное, должна быть не слишком интересна. Зачем платить ипотеку, если труба архангела Гавриила скоро призовет всех к ответу?

В Перу многие до сих пор не могут понять, как партия с такими небанальными взглядами смогла не просто пройти в парламент, а получить там второе место. Я думаю, ответ тут лежит в той же плоскости, что и успехи европейских популистов.

Простой народ не видит никаких существенных улучшений своей жизни уже несколько десятилетий. В этих условиях люди начинают смотреть не вперед, а по сторонам. И видят там целый зоопарк очень экзотических партий и политических лидеров.

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Вот таким образом они и приходят к власти. Если элиты в разных странах (Европы это тоже касается) срочно не найдут способ помочь своему среднему классу стать хотя бы немного богаче, то перуанский случай будет уже не диковинкой, а обычной и повседневной историей.