Об этом 24 каналу сообщила находящаяся в Мадриде украинская активистка Ирина.

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"Как раз сегодня (11 мая – 24 канал) мы с ней общались. Ее недавно выпустили", – рассказала активистка.

Однако задержанной украинцы "приписали" то, что она якобы напала на полицейского и избила его, хотя есть видеодоказательства, что это неправда.

Поэтому мы сейчас с нашей диаспорой добиваемся, чтобы суд не состоялся. Нашли ей бесплатного адвоката,

– добавила активистка.

Что известно о задержании 8 мая

В Мадриде 8 мая напали на украинку, вышедшую на акцию "Бессмертный полк" с антироссийским плакатом. На нем был написан лозунг против полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине. Видео этого инцидента опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что украинка держала плакат со словами "Русские, почему вы нас убиваете?" в толпе участников "акции". Однако одна из участниц с георгиевской лентой увидела плакат и начала звать полицейских.

Стражи порядка схватили женщину и буквально вынесли на руках из толпы. Все это происходило под сопровождение русских "победных" песен.

"Победа" в России 9 мая: что известно

В России 9 мая прошел традиционный военный парад. Страна-агрессор, начавшая жестокую войну против Украины, стащила остатки своей техники, чтобы продемонстрировать мнимую "мощь".

Традиционного авиашоу в небе не было. Официальной причиной, которую сообщили россиянам, стала плохая погода. Однако следует заметить, что в большинстве российских городов утром 9 мая было солнечно.

В ходе парада с речью выступил Владимир Путин. Он заявил, что в войне против Украины виновата не Россия, а вроде бы страны Запада. В Белом доме такие слова главы Кремля назвали абсурдом.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на парад России. Там подчеркнули, что на марш вышли насильники и убийцы. В то же время сам парад является лишь пропагандистским шоу, не имеющим ничего общего с победой во Второй мировой войне.

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