Вероятно, что говорится об Олеге Бандурине. На сайте парка указано, что он временно исполняет обязанности генерального директора.

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Согласно информации на сайте Мелитопольского горсовета, Бандурин является депутатом от "Оппозиционного блока". По данным издания "Кто есть кто в Запорожье", политик родился в России, а в 2014 году был заместителем мэра Мелитополя.

В ГБР установили, что чиновник брал с туристов дополнительную плату – за то, чтобы они свободно передвигались по заповедной территории острова Бирючий. Несмотря на то, что существуют официальные платежи за автомобильные экскурсии. Руководителя национального парка поймали с поличным прямо в его кабинете.



Задержанным может быть Олег Бандурин / Фото "Город М"

Что грозит подозреваемому

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении в вымогательстве и получении взятки. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Обратите внимание! "Украинская правда" в своем матерале ссылается на сайт ГБР. Впрочем, после перехода по ссылке такой новости не показывает, хотя URL свидетельствует о том, что раньше она была.