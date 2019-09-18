Задержали Алексея Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве, – Аваков

Правоохранители задержали 42-летнего Алексея Белько, который угрожал взорвать мост "Метро" в Киеве. Сейчас его отправили в СИЗО.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на пресс-конференции возле моста.

Важно: Кто такой Алексей Белько – мужчина, который угрожает взорвать мост "Метро" в Киеве

Его задержали. Мужчину доставили в отделение полиции, никто не пострадал,

– подтвердил глава МВД.

Задержание проводили правоохранители спецподразделений КОРД и Альфа. Всего в операции было задействовано около 300 полицейских и 300-350 нацгвардейцев.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что спецназовцы штурмовали его автомобиль, прикрываясь бронетранспортером. Операция задержания злоумышленника длилась более 4 часов. Белько не оказывал сопротивление правоохранителям.



Задержание Белько на мосту в Киеве / фото "Киев оперативный"

Также при нем не нашли взрывчатку или другие опасные устройства. Бывшего военного подозревают в подготовлении теракта. Если вину Белько докажут - ему грозит пожизненное заключение.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Белько находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Что известно об инциденте на мосту "Метро" в Киеве?

Алексей Белько подъехал на мост на автомобиле Opel белого цвета. В центре моста он вышел из машины и начал угрожать все взорвать. Через некоторое время Белько стрелял из автомата в воздух и сбил один дрон правоохранителей.



Из-за этого на место инцидента стянули все подразделения спецслужб и бронированную технику. Кроме того, правоохранители перекрыли мост "Метро" в обоих направлениях. В столице образовался настоящий транспортный коллапс - станции метро были перекрыты, а у моста образовались километровые пробки.