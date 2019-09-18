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      Задержали Алексея Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве, – Аваков

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      Алексей Белько арестован – мужчина хотел взорвать мост Метро
      Полиция задержала Алексея Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве / Коллаж 24 канала

      Правоохранители задержали 42-летнего Алексея Белько, который угрожал взорвать мост "Метро" в Киеве. Сейчас его отправили в СИЗО.

      Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на пресс-конференции возле моста.

      Важно: Кто такой Алексей Белько – мужчина, который угрожает взорвать мост "Метро" в Киеве

      Его задержали. Мужчину доставили в отделение полиции, никто не пострадал,
      – подтвердил глава МВД.

      Задержание проводили правоохранители спецподразделений КОРД и Альфа. Всего в операции было задействовано около 300 полицейских и 300-350 нацгвардейцев.

      Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что спецназовцы штурмовали его автомобиль, прикрываясь бронетранспортером. Операция задержания злоумышленника длилась более 4 часов. Белько не оказывал сопротивление правоохранителям.


      Задержание Белько на мосту в Киеве / фото "Киев оперативный"

      Также при нем не нашли взрывчатку или другие опасные устройства. Бывшего военного подозревают в подготовлении теракта. Если вину Белько докажут - ему грозит пожизненное заключение.

      По словам мэра Киева Виталия Кличко, Белько находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

      Что известно об инциденте на мосту "Метро" в Киеве?
      Алексей Белько подъехал на мост на автомобиле Opel белого цвета. В центре моста он вышел из машины и начал угрожать все взорвать. Через некоторое время Белько стрелял из автомата в воздух и сбил один дрон правоохранителей.

      Из-за этого на место инцидента стянули все подразделения спецслужб и бронированную технику. Кроме того, правоохранители перекрыли мост "Метро" в обоих направлениях. В столице образовался настоящий транспортный коллапс - станции метро были перекрыты, а у моста образовались километровые пробки.

      blog_ava
      Мужчина, угрожающий взорвать мост в Киеве, начал стрелять
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      Теги: Криминальные новости Новости Украины Министерство внутренних дел Арсен Аваков Полиция Новости Киева Минировании моста в Киеве
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