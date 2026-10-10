Об этом сообщает Служба безопасности.

Что известно о задержании доцентки?

Нарушительницей оказалась доцент одного из киевских университетов. Женщина незаметно снимала военную технику на камеру смартфона прямо во время поездки в обычном маршрутном автобусе. Впоследствии она загрузила этот ролик сразу на несколько своих страниц в фейсбуке, инстаграме, TikTok и YouTube.

Специальная экспертиза уже подтвердила, что публичное распространение таких закрытых данных нанесло реальный ущерб государственной безопасности. В настоящее время следователи сообщили киевлянке о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Если вину докажут в суде, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Служба безопасности в очередной раз призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео о боевой деятельности ПВО, а также об ударах врага по военным объектам и критической инфраструктуре Украины,

– отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, что спецслужбы " задержали другого киянина ", который также сдавал позиции столичной противовоздушной обороны. Мужчина снимал военную технику через лобовое стекло своего автомобиля, а видео отправлял бывшему сотруднику телеканала Виктора Медведчука.