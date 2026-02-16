Сняли с поезда в 4 утра, – Галущенко рассказал детали своего задержания

Герман Галущенко в суде рассказал, как его задерживали. Он считает, что процедура задержания была незаконной.

Об этом Галущенко рассказал в зале суда.

Галущенко рассказал, как его задерживали

Герман Галущенко рассказал, что его сняли с поезда в 4 утра, а детективы НАБУ прибыли за ним в 9 часов утра. Также они осмотрели его вещи.

Он заявил, что не согласен с задержанием. Галущенко говорит, что ехал за границу, чтобы увидеть своих детей, которые там живут и учатся. Экс-министр заверил, что законно купил билет на поезд и никуда не убегал.

Справка: Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, а министром юстиции стал в 2025 году – с июля по ноябрь.

Что известно о подозрении Галущенко?