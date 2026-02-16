Зняли з потяга о 4 ранку, – Галущенко розповів деталі свого затримання
- Герман Галущенко був затриманий на потязі о 4 ранку, а детективи НАБУ прибули за ним о 9 годині ранку.
- Галущенко стверджує, що їхав за кордон, щоб побачити своїх дітей, і вважає своє затримання незаконним.
Герман Галущенко у суді розповів, як його затримували. Він вважає, що процедура затримання була незаконною.
Про це Галущенко розповів у залі суду.
Галущенко розповів, як його затримували
Герман Галущенко розповів, що його зняли з потягу о 4 ранку, а детективи НАБУ прибули за ним о 9 годині ранку. Також вони оглянули його речі.
Він заявив, що не згоден із затриманням. Він каже, що їхав за кордон, щоб побачити своїх дітей, які там живуть і вчаться. Ексміністр запевнив, що законно купив квиток на потяг і нікуди не тікав.
Довідка: Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, а міністром юстиції став у 2025 році – з липня по листопад.
Що відомо про підозру Галущенку?
У листопаді 2025 року НАБУ та САП викрили корупційну схему у держпідприємстві "Енергоатом". За даними слідства, через схему пройшло близько 100 мільйонів доларів.
Коли стало відомо про можливу причетність Галущенка до махінацій в енергетиці, його усунули з посади міністра юстиції.
15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру.
Герману Галущенку повідомили про підозру у відмиванні коштів та участі у злочинній організації.
У період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.