Как рассказал Михаил Ткач в видео "Украинской правды", инцидент произошел примерно в 3 – 5 километрах от центра Вены, когда их автомобиль остановился на светофоре между точками съемки. К машине мгновенно подбежали семеро вооруженных людей в масках, которые сразу разбили окна и направили оружие на журналистов.

Что Ткач рассказал о задержании

Журналист поднял руки и на английском языке сообщил о своем профессиональном статусе, однако силовики вытащили его вместе с коллегой на проезжую часть и связали руки за спиной лентой.

Нападавшие действовали жестко и категорически отказывались от какого-либо общения с задержанными.

По моим ощущениям, нас задерживали как террористов, то есть с нами вообще не разговаривали, просто был этот шоковый крик, все они кричали, направляли на нас оружие, и, собственно, никакого общения,

– рассказал Михаил Ткач.

Когда он снова попытался объяснить, что занимается журналистской деятельностью, один из силовиков прижал его коленом к земле.

Я повторял, продолжал повторять, что я журналист, но вместо этого кто-то из этих людей встал коленом мне на шею и прокричал, чтобы я молчал. Затем меня потащили, рядом была арка, затащили в эту арку, поставили, опять же, лицом к стене и велели молчать,

– отметил журналист.

Из-за отсутствия опознавательных знаков и удостоверений первые 40 минут журналисты считали, что их похитили неизвестные. Понять причастность полиции удалось только после пересадки в спецавтомобиль, который направился в сторону участка с включенными сиренами.

Что происходило в отделении

В полицейском участке у журналиста изъяли личные вещи, приказали снять обувь и поместили в одиночную камеру без объяснения причин задержания.

По его словам, около двух часов он прождал там без объяснений, хотя неоднократно спрашивал полицейских о причинах задержания.

В это время его посетил врач, который поинтересовался самочувствием.

Впоследствии Ткача отвели в другую комнату, приказали полностью раздеться и взяли одежду. После этого вещи вернули, журналиста взвесили и измерили его рост.

После отказа подписать документы на немецком языке из-за незнания языка австрийский правоохранитель отреагировал с возмущением, однако позже начался допрос с участием следователей.

С момента задержания Михаил Ткач потерял связь с оператором, отметив лишь, что во время разбивания стекла осколки попали его коллеге в лицо.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер впоследствии подтвердил, что украинцев задержали по подозрению в шпионаже. Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что руководителя отдела расследований уже отпустили, а оператор Ярослав Бондаренко получил ранение и оставался под стражей.

Известно, что украинская группа находилась в Австрии с редакционным заданием по розыску бывшего генерального прокурора-беглеца Руслана Кравченко. Посольство Украины в Австрии направило официальный запрос австрийским органам для выяснения обстоятельств происшествия.