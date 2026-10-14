Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Что известно о предательнице?

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, подозреваемая в 2025 году переехала в регион из Донецкой области и добровольно согласилась на сотрудничество с российским куратором. Она выполняла задания по разведке стратегически важных объектов для вооруженных сил агрессора.

В августе женщина получила указание собрать сведения о расположении заводов и предприятий, имеющих критическое значение для обороноспособности Украины. Злоумышленница отправляла врагу фото- и видеоматериалы с точными отметками на Google Maps через мессенджер Telegram.

Полученную информацию российская сторона использовала для нанесения авиаудара по оборонному объекту. После обстрела корректировщица вновь вышла на местность и передала кураторам подробный отчет с фотографиями масштабов разрушений.

Правоохранители задержали подозреваемую в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из городов области. По ходатайству прокуратуры суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Женщине инкриминируется государственная измена, совершенная в условиях военного положения. За содеянное ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали агента ФСБ, который собирал разведданные для корректировки российских ударов по Киеву и вел разведку в Полтавской области. По данным следствия, военнослужащий ВСУ за деньги передавал российской спецслужбе информацию об оборонных объектах и критической инфраструктуре, а также должен был поджигать служебные автомобили украинских военных.