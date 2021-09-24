Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, что в Симеизе продолжался коррупционно-имущественный конфликт. Его участниками были Анатолий Могилев и "клан" Василия Джарты, а также – несколько более мелких группировок.

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Но конечным фактическим бенефициаром убийства Костенко стал Дмитрий Песков, нынешний пресс-секретарь Путина (Владимира Путина – 24 канал),

– подчеркнул Бабин.

Заметьте! По данным Ассоциации реинтеграции Крыма, реальными владельцами всех "национализированных" санаториев Симеиза являются Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка.

Убийство мэра Симеиза: главное

Мэра Симеиза Кирилла Костенко расстреляли в машине еще в 2013 году. Мотивом преступления называли профессиональную деятельность политика.

Убийце удалось скрыться с места происшествия.

Подозреваемого в преступлении задержали в сентябре 2021 года во Львове. Также у мужчины обнаружили оружие и патроны, а также поддельные документы и "черновые" записи.

Суд будет избирать ему меру пресечения.

Сообщение Бабина:

Интересное из Львова.

Как сообщает Нацполиция, вчера ею задержан предполагаемый киллер, который, по версии правоохранителей, "выполнил" за год до начала оккупации Крыма поселкового голову Симеиза Кирилла Костенко.

На тот момент Крымом "рулил" регионал Могилев и остатки макеевского клана Василия "Биты" Джарты.

Коррупционно-имущественный конфликт в Симеизе продолжался между ними и по меньшей мере несколькими более мелкими группировками ("коммунистические" этнические бандиты клана Грача и деятели Николая Багрова), с активным привлечением бандитов группы "Сейлем" нынешнего "главы Крыма" Аксенова.

Но конечным фактическим бенефициаром убийства Костенко стал... Дмитрий Песков, нынешний пресс-секретарь Путина, которому коллаборационистами на указание руководителя Пескова сейчас отдано Симеиз под феодальные частные владения.

Конечно заказчиков сейчас найти сложно.

Но кто знает что и о ком именно мы услышим на судебных заседаниях по этому делу... Может сейчас Гоблин попадет в розыск за общеуголовный кейс, совершенно не исключаю.

Симеизское дело в первом комментарии.