Купила авто и вела разведку: женщина из якобы "скорой" в Борщаговке задержана, – Буданов

Об этом в комментарии ТСН сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

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Возможные мотивы задержанной

По словам Буданова, фигурантка, на видео находившаяся в форме медперсонала, переписывалась с рядом Telegram-каналов. Именно эти ресурсы впоследствии массово распространяли сообщения о стычках и происшествиях у здания.

Пока неизвестны мотивы действий женщины. Среди основных версий глава ОП назвал: личные мотивы, антигосударственные намерения, желание поднять рейтинг или заработать денег.

Буданов добавил, что люди, которым требовалась помощь медиков, находятся в больнице, а большинство присутствующих в доме в ней не нуждались.

Ранее Буданов отмечал, что инцидент в Петропавловской Борщаговке произошел под посторонним влиянием. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по событиям, предполагая превышение военным должностным лицом власти.