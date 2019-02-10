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      Задержание активистов в Киеве из-за дела Гандзюк: появилось объяснение полиции

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      В полиции утверждают, что задержанные активисты, которые устроили акцию по делу Екатерины Гандзюк, пытались штурмовать Подольский райотдел. По информации "Национального центра правозащиты", всех протестующих уже отпустили.

      В Киеве состоялась акция "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?" на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты Юлия Тимошенко. Несмотря на то, что плакат с вопросом был большой, председатель партии "Батькивщина" ни разу не обратила свое внимание на него. Зато, полиция задержала несколько активистов, которые были на акции.

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      Протестующих увезли в райотдел полиции. Полицейские утверждают, что у задержанных были газовые баллончики, бутылки с зеленкой и даже пистолет.

      акція київ

      Изъятые вещи активистов

      По словам задержанных, их отпустили, но впоследствии они вернулись в райотдел. Стали стеной перед входом и требовали вернуть личные вещи. Поэтому полиция силой выталкивала активистов, и даже била уже лежащих людей.

      активісти

      Задержание активистов в Киеве

      "Одному человеку выбили зубы, у нескольких человек удары по печени, есть синяки под глазами. 4-5 человек точно получили телесные повреждения", – пояснил правозащитник Маси Найем.

      Они начали выкрикивать, оскорблять честь и достоинство правоохранительной системы. Требовали, чтобы им вернули изъятые вещи, на которые у них нет документов, объяснить их происхождение они также не смогли,
      – заявил начальник Подольского райотдела полиции Владислав Ищенко.

      По информации активистов, всех задержанных уже отпустили. Сейчас большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований. Открыто уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий с применением насилия работниками Национальной полиции Украины.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?На Екатерину Гандзюк напали в конце июля 2018 года. Ее облили кислотой, после чего она умерла от ожогов в больнице. Нападающих задержали, но заказчики до сих пор не за решеткой. Друзья и родные активистки утверждают, что чиновники из Херсона хотели напугать Гандзюк. Ведь они всячески пыталась привлечь внимание к коррупционным схемам в том числе и в правоохранительной сфере.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины Новости Киева Полиция Протесты
      Источник: 24 канал
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