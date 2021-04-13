Украинка, которую задержали за эротическую фотосессию в ОАЭ, рассказала, что в камере девушкам пришлось пережить настоящие ужасы. Задержанных просто заперли и не разрешали даже позвонить консулу.

Девушка опровергла слухи, что задержанные якобы занимались эскортом. На фотосессию они приехали на добровольной основе, чтобы получить фотографии для портфолио.

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Модель заметила, что на фотографии даже не была голышом, только в белье. Девушка призналась: она точно не "ню-модель" и фотографировалась так впервые и, очевидно, в последний раз в своей жизни.

По словам задержанной, фотографии сделали еще 3 апреля, а уже на следующий день в отеле девушкам сообщили, что их ждет полицейский Ахмед.

Девушки не воспользовались возможностью сбежать. Они поверили правоохранителю, который пригласил их в участок якобы лишь для того, чтобы взять показания.

Модели сами приехали в полицию. Сперва они доброжелательно разговаривали со стражами порядка, а потом – началось самое страшное. У девушек забрали телефоны и повели к другим заключенным.

Сначала задержанных заперли в комнате, где на 12 человек был только один матрас. Целый день девушек морили голодом и лишь ночью принесли рис с подливкой "как из говна".

Впоследствии моделей переместили в камеру, где находятся заключенные-мятежники. Там люди спали, ели, ходили в туалет и умирали".

Украинка рассказала, что девушкам не выдали элементарных средств гигиены. От стресса у моделей начались критические дни, однако не было даже туалетной бумаги.

Дальше дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, потому что там драки каждый день и все полицейские это видели,

– призналась девушка.

По словам задержанной, пока не приехал украинский консул, их отношение было к нам – как к убийцам".

За время задержания девушки пережили сильный стресс. Некоторым из них теперь понадобится медицинская помощь.

Детали инцидента