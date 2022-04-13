Во время показаний охранник сказал, что находился на службе у Медведчука в течение 20 лет. В его обязанности входило охранять дом Медведчука и самого кума Путина.
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Бегство Медведчука должно было состояться через Приднестровье
Согласно показаниям, Медведчук прятался в частном доме в Киеве. При этом, по "легенде", этот дом якобы арендовала семья из Италии.
Охранник рассказал, что Медведчук общался с супругой. Согласно их разговорам, охранник заключил, что депутат ждет помощи ФСБ и готовится побег.
Свидетельство охранника Медведчука – видео
Медведчук лично сказал телохранителю, что за ним приедут какие-то военные. Он переоделся в форму украинских военных и покинул дом.
Бегство кума Путина должно было состояться через Приднестровье, поскольку выезд через границу с Россией или Беларусью был невозможен.
Он заявил, что вывоз Медведчука готовила ФСБ под руководством Путина.
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