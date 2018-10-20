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      Задержанный во Франции экс-депутат от "Партии регионов" владел собственным замком, – Гнап

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      Дмитрий Малиновский
      Дмитрий Малиновский / Фото из открытых источников

      Задержанный во Франции украинский чиновник Дмитрий Малиновский владел замком, ездил на супердорогом автомобиле Rolls Royce Phantom и даже купил несколько картин Сальвадора Дали. В местной прессе из-за владения замком его даже успели окрестить королем. Впрочем, на днях короля Малиновского неблагодарные французы сбросили.

      Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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      Он отметил, что местная финансовая полиция заинтересовалась, за какие средства украинец приобрел замок и выяснила, что законного объяснения их источника у Малиновского нет, следовательно, его арестовали.

      Более того, выяснилось, что он причастен к ряду масштабных финансовых афер в Украине. Так, оказалось, что в середине двухтысячных годов Малиновский был членом "Партии регионов" и был связан с незаконным выводом в частную собственность одного из одесских стадионов и территории вокруг него,
      – подчеркнул Гнап.

      По его словам, из-за этого Малиновский стал фигурантом уголовного производства и даже несколько раз вызывался на следственные действия, но чтобы разобраться с этой историей, он придумал весьма оригинальный способ – сымитировал собственную смерть.

      "В 2014-м году его жена заявила, что Малиновский пропал без вести. Зато, впоследствии, она получила курьером коробку из оккупированного Луганска в которой лежала урна с пеплом и свидетельство о смерти мужа", – добавил журналист.

      Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 20 октября 2018

       

      Теги: Новости Украины Полиция Расследования Новости Франции Коррупция Деньги Видеоблоги Партия регионов
      Источник: 24 канал
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