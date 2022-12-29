Об этом сообщили в Укрзализныце. Отмечают, что более чем на 30 минут могут опоздать 5 поездов из 77, что сейчас в пути.
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Какие поезда будут ехать не по графику
Киевская кольцевая электричка прибудет по расписанию, говорят работники железной дороги. Эти 5 поездов опоздают:
- №7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37
- №1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07
- №129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39
- №149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39
- №65/66 Умань - Харьков +0:37
Кроме того, поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже графика – задержался на Славгороде-Синельниково. Там посреди колеи лежали обломки сбитого ВСУ "Шахеда".
Отмечаем, что силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях Укрзализныци,
– пошутили в пресс-службе.
Опоздавшим на поезд из-за тревоги пассажиры могут поехать другим рейсом
Сотрудники Укрзализныци успокоили людей, которые боятся опоздать на поезд. Они сообщили, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, пассажиры могут с тем же билетом в течение суток доехать куда следует любым другим рейсом того же направления.
Кроме того, на вокзалах работают "Крепости несокрушимости". Все они имеют резервное питание и питают людей. Обратите внимание, что посадка и высадка проходит через подземные переходы где это возможно.