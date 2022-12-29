Об этом сообщили в Укрзализныце. Отмечают, что более чем на 30 минут могут опоздать 5 поездов из 77, что сейчас в пути.

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Какие поезда будут ехать не по графику

Киевская кольцевая электричка прибудет по расписанию, говорят работники железной дороги. Эти 5 поездов опоздают:

№7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37

№1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07

№129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39

№149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39

№65/66 Умань - Харьков +0:37

Кроме того, поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже графика – задержался на Славгороде-Синельниково. Там посреди колеи лежали обломки сбитого ВСУ "Шахеда".

Отмечаем, что силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях Укрзализныци,

– пошутили в пресс-службе.

Опоздавшим на поезд из-за тревоги пассажиры могут поехать другим рейсом

Сотрудники Укрзализныци успокоили людей, которые боятся опоздать на поезд. Они сообщили, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, пассажиры могут с тем же билетом в течение суток доехать куда следует любым другим рейсом того же направления.

Кроме того, на вокзалах работают "Крепости несокрушимости". Все они имеют резервное питание и питают людей. Обратите внимание, что посадка и высадка проходит через подземные переходы где это возможно.