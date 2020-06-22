Желание Рината Ахметова переписать правила энергорынка под себя ни для кого не секрет.

Но я впервые публикую оригинал документов из офиса ДТЕК.

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Документов из офиса ДТЕК о фактической монополизации Ахметова / Фото Сергей Лещенко

Для дорого Ахметова

Буквально на этой неделе и.о. министра энергетики Буславец удовлетворила еще одно желание Ахметова – и запретила производство электроэнергии из газа. Коммерческий интерес в том, чтобы все покупали уголь, а 90% угля добывает компания ДТЕК, которая продает его по ценам намного выше мировых.

За последние месяцы компания ДТЕК успела добиться целый ряд решений, чтобы устранить конкурентов с рынка.

1. Полный запрет импорта электроэнергии, даже из Беларуси.

2. Пошлина на импорт угля марки Г в размере аж 65%.

3. Остановка трех блоков АЭС.

4. Запрет "Энергоатому" проводить аукционы для продажи э/э по двухсторонним договорам.

5. Запрет тепловым электростанциям использовать газ для производства электроэнергии (теперь только уголь).

Все эти действия направлены на передел рынка в интересах ДТЕК Ахметова, у которого 70% мощностей теплоэлектростанций и 90% добычи угля, но которые проигрывают конкуренцию на рынке.

Именно для ограничения конкуренции на рынке политическими решениями Ахметову и нужны лояльные и послушные чиновники, без этого его энергетический бизнес – банкрот.

Теперь Ахметов сможет продавать дополнительных 0,5 млн тон угля в месяц. А это позволит ему заработать дополнительную чистую прибыль более 300 млн грн в месяц или 3,6 млрд грн в год.