Экологическая угроза в Одесской области: море загрязнено после разрушения резервуара

В Черноморске обнаружили загрязнение акватории Черного моря после воздушной атаки 26 апреля. Причиной стало разрушение резервуара с маслом, что повлекло утечку в воду.

Специалисты уже работают на месте, фиксируя масштабы экологических последствий и пытаясь локализовать загрязнение. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Что произошло во время обстрела и как произошла утечка?

26 апреля российские войска нанесли удар по территории морского торгового порта Черноморск. В результате атаки был поврежден резервуар с подсолнечным маслом объемом около 6 тысяч тонн.

Во время удара возникло возгорание, а часть содержимого резервуара начала вытекать за пределы поврежденных конструкций. Масло попало в портовую акваторию, где из-за отсутствия мгновенного рассеивания образовалось большое пятно на поверхности воды.

По данным экологической инспекции, его размер достигал ориентировочно 400 на 200 метров. Для локализации загрязнения на месте оперативно развернули боновые заграждения, а также перекрыли систему дождевой канализации, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вещества.

Огромное пятно масла в Одессе: смотрите видео

Специалисты отобрали пробы морской воды для лабораторного анализа, чтобы определить точный уровень загрязнения и характер влияния на экосистему Черного моря.

Что известно об экологическом ущербе?

В результате утечки подсолнечного масла вода в акватории порта частично изменила цвет, образовав желтоватые маслянистые пятна, которые растянулись вдоль береговой линии и местами проникли в открытое море. Загрязнение простирается ориентировочно на несколько сотен метров вдоль побережья и может меняться в зависимости от течений и ветра.

Экологи фиксируют риски для морской флоры и фауны, ведь пленка на поверхности воды уменьшает доступ кислорода и влияет на природные процессы в прибрежной зоне. При обследовании также обнаружена птица, которая оказалась в загрязненной зоне и имела следы масла на перьях. Его передали в специализированное учреждение для оказания помощи.

Последствия утечки масла / Фото Госэкоинспекция

Отдельно отмечается, что благодаря бетонному покрытию на территории порта загрязнения почв пока не зафиксировано, однако оценка экологического ущерба продолжается.

На месте продолжают работать представители городской власти, портовой администрации и экологической инспекции. Основные усилия сосредоточены на локализации пятна, недопущении его расширения и сборе данных для дальнейшего расчета ущерба окружающей среде.

Как еще Россия уничтожает экологию Украины?

По данным зоозащитной организации UAnimals, с начала полномасштабной войны погибло более 6 миллионов домашних животных. Речь идет прежде всего о подтвержденных потерях в фермерских хозяйствах. В то же время реальные масштабы трагедии могут быть значительно больше. Из-за оккупации части территорий и отсутствия фиксации многие случаи гибели животных остаются неучтенными.

Отдельным ударом по биоразнообразию стал подрыв Каховской гидроэлектростанции. Масштабное затопление привело к уничтожению уникальных экосистем. По оценкам специалистов:

полностью уничтожены популяции двух эндемичных видов муравьев;

около 70% популяции кандыбки пустынной погибло;

серьезно пострадали другие редкие виды, в частности песчаный слепец.

Часть этих видов существовала только на этих территориях, поэтому их потери могут быть необратимыми.