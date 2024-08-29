В Сумской, Черниговской и превентивно Киевской областях действуют ограничения по рекам. Об этом рассказал глава Государственного агентства водных ресурсов Михаил Янчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о загрязнении Десны

Накануне появилась информация об ухудшении состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком Десны. Премьер-министр Денис Шмигаль уже поручил провести заседание Государственной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По сей день можем констатировать, что произошло загрязнение реки Сейм. Фиксируем перемещение этого загрязнения – оно уже достигло реки Десна,

– сообщил председатель Госводагентства.

В то же время Михаил Янчук подчеркнул, что это органическое загрязнение и химических или высокотоксичных загрязнителей в воде не зафиксировано. Над ликвидацией загрязнения работают все необходимые службы – также привлечены ученые и дополнительные эксперты.

Состояние воды в Десне также прокомментировали в Государственной экологической инспекции Украины. По словам исполняющего обязанности председателя инспекции Игоря Зубовича, в Десне не зафиксировано химическое загрязнение, а запрет купания и отлова рыбы – это превентивные меры безопасности.

Зубович подчеркнул, что речь идет о биологическом загрязнении, из-за которого погибает рыба. На Сумщине собрали уже почти 10 тысяч тонн рыбы для того, чтобы она не попала вниз по течению в другие регионы Украины.

К слову, ранее в Киевской ОВ сообщили, что в реке Десна в пределах Киевской области не выявили превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ.