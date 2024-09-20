В то же время, по данным Министерства окружающей среды, ситуация в Черниговской области наоборот – улучшилась.

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Ситуация на реках Сейм и Десна

По состоянию на 19 сентября качество воды на реке Десна в местах водозаборов на Киевщине в пределах нормы.

В пункте водозабора города Бровары химическое потребление кислорода – 32,02 миллиграмм на дециметр кубический, при норме 30 миллиграммов на дециметр кубический, растворенный кислород в норме.

В пункте водозабора города Киев химическое потребление кислорода – 20,76 миллиграмма на дециметр кубический, растворенный кислород – 6,02 миллиграмм на дециметр кубический, при норме не менее 4 миллиграмм на дециметр кубический.

Однако проблемы фиксируют на реке Сейм.

По реке Сейм, на Сумщине сохраняется ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга. Вероятный источник загрязнения – на территории России,

– сообщает министерство.

Худшие показатели фиксируются на участке Пруды – Мутин. Химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось на 29 единиц и составляет 112 миллиграммов на дециметр кубический у Прудов, и 102 миллиграмм на дециметр кубический у Мутина. Растворенный кислород вырос до 0,14-0,34 миллиграмма на дециметр кубический. Азот аммонийный находится в пределах нормы.

На Черниговщине происходит улучшение качества воды реке Сейм. Все исследуемые показатели находятся в пределах нормативов кроме марганца в пункте города Батурин. Здесь он превышает норму в 1,2 раза.