Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. В то же время на реке Десна наблюдается стабилизация ситуации.

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Какова ситуация с загрязнением в Десне и Сейме

В Минприроды отметили, что на всей протяженности реки Десна в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне есть осадок темного цвета. В то же время неприятный запах и мор рыбы не наблюдают, а в реке появляются живые водные биоресурсы. Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируют.

По реке Сейм в министерстве отметили, что улучшение фиксируют по пункту села Чумаково. Там прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами – сероватый.

В пунктах сел Мутин и Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует,

– написали в Минприроды.

В пункте города Батурин наблюдают потемнение воды, незначительный специфический запах, мора рыбы нет. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза, кислородный режим в норме.

"Превышение по содержанию марганца – до 1,3 раза. По азоту аммонийному, железу общему, нитритах, фосфатах и хлоридах превышений не зафиксировано", – говорится в заметке.

Далее по течению, отметили в министерстве, показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается.