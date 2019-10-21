18:32
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Загрязнение воздуха в Киеве: в КГГА рассказали, когда станет лучше

      16 Читати новину українською
      Смог в Киеве 2019 - карта загрязнения в Киеве - когда станет лучше
      Никакого смога в Киеве нет, это туман, – КГГА / Обозреватель

      Власти Киева утверждают, что в воздухе столицы нет ни одного масштабного превышения концентрации вредных веществ. Однако ситуация улучшится, когда изменится погода.

      Это больше не задымление, а так называемая температурная инверсия. Об этом заявил заместитель начальника управления – начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко во время брифинга 21 октября.

      Важно: Смог в Киеве: что спровоцировало и ли стоит бить тревогу?

      Так, днем ​​температура воздуха повышается, а ночью – охлаждается.

      "При условии, что 100-процентная влага на 9 утра была, то это обычный туман. Из-за того, что нет достаточного количества сквозняков, чтобы его сдувало, то мы видим взвешенные вещества невооруженным глазом", – пояснил он.

      Савченко прокомментировал распространенную информацию, что в воздухе столицы уровень монооксид углерода превышен в десятки раз. По его словам, вокруг столицы есть пожары, поэтому ее жители частично это чувствуют.

      По информации центральной физической обсерватории, на 17 октября по точкам наблюдения в Киеве превышений CO не было, кроме проспекта Победы – там было на 3,5%. Значительных превышений в Киеве нет,
      – подчеркнул он.

      Чиновник добавил, что это "стандартная ситуация для этого времени года, когда туман более густой". Так, вредные частицы "более приземленные", потому что "город живет". По его словам, по сравнению с концом августа воздуха в Киеве чище. Кроме того, появлению неприятного запаха способствует сжигание сухих листьев, что делать запрещено.

      Когда ситуация улучшится?

      По данным обсерватории Срезневского, на улучшение ситуации с загрязнением в Киеве нужна примерно неделя.

      Чтобы температура снизилась и выровнялась между тем, что ночью и днем. И далее воздушные массы должны переместиться за Киев и рассеяться,
      – сказал Савченко.

      Читайте также: Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога

      На что жалуются киевляне?

      Жители Киева, которые следят за чистотой воздуха в городе с помощью специальных приложений и сайтов, в течение последней недели жалуются на превышенный уровень загрязнения воздуха в столице.

      По данным сайта Saveecobot.com, который публикует информацию о содержании вредных веществ в воздухе городов, в Киеве большинство районов окрашенные желтым цветом, что означает умеренный уровень, и оранжевым – вредный уровень для чувствительных групп. Иногда появляется даже красный цвет – вредный уровень.

      Смог у Києві
      Вредные вещества в Киеве / Источник: saveecobot.com

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 33 человека: загадочной болезни дали название
      сегодня
      8193
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      сегодня , 16:34 Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      Ярослав Голобородько 307
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сегодня , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 1480
      Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога
      сегодня , 14:08 Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога
      Вероніка Климська 1286
      "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      сегодня , 13:28 "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      Ірина Юрковська 2343
      Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      сегодня , 12:06 Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      Михайло Макарук 2999
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук