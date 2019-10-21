Загрязнение воздуха в Киеве: в КГГА рассказали, когда станет лучше

Власти Киева утверждают, что в воздухе столицы нет ни одного масштабного превышения концентрации вредных веществ. Однако ситуация улучшится, когда изменится погода.

Это больше не задымление, а так называемая температурная инверсия. Об этом заявил заместитель начальника управления – начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко во время брифинга 21 октября.

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Так, днем ​​температура воздуха повышается, а ночью – охлаждается.

"При условии, что 100-процентная влага на 9 утра была, то это обычный туман. Из-за того, что нет достаточного количества сквозняков, чтобы его сдувало, то мы видим взвешенные вещества невооруженным глазом", – пояснил он.

Савченко прокомментировал распространенную информацию, что в воздухе столицы уровень монооксид углерода превышен в десятки раз. По его словам, вокруг столицы есть пожары, поэтому ее жители частично это чувствуют.

По информации центральной физической обсерватории, на 17 октября по точкам наблюдения в Киеве превышений CO не было, кроме проспекта Победы – там было на 3,5%. Значительных превышений в Киеве нет,

– подчеркнул он.

Чиновник добавил, что это "стандартная ситуация для этого времени года, когда туман более густой". Так, вредные частицы "более приземленные", потому что "город живет". По его словам, по сравнению с концом августа воздуха в Киеве чище. Кроме того, появлению неприятного запаха способствует сжигание сухих листьев, что делать запрещено.

Когда ситуация улучшится?

По данным обсерватории Срезневского, на улучшение ситуации с загрязнением в Киеве нужна примерно неделя.

Чтобы температура снизилась и выровнялась между тем, что ночью и днем. И далее воздушные массы должны переместиться за Киев и рассеяться,

– сказал Савченко.

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На что жалуются киевляне?

Жители Киева, которые следят за чистотой воздуха в городе с помощью специальных приложений и сайтов, в течение последней недели жалуются на превышенный уровень загрязнения воздуха в столице.

По данным сайта Saveecobot.com, который публикует информацию о содержании вредных веществ в воздухе городов, в Киеве большинство районов окрашенные желтым цветом, что означает умеренный уровень, и оранжевым – вредный уровень для чувствительных групп. Иногда появляется даже красный цвет – вредный уровень.



Вредные вещества в Киеве / Источник: saveecobot.com