Сыграли ключевую роль в захвате Мадуро: что мы знаем о тайных дронах США RQ-170 Sentinel

В США впервые подтвердили применение самых таинственных дронов RQ-170 Sentinel. Оказывается, именно эти БпЛА стали ключевыми в операции "Абсолютная решимость" по захвату президента Венесуэлы Мадуро.

Об этом пишет издание The War Zone.

Какую роль в захвате Мадуро сыграл секретный дрон RQ-170 Sentinel?

Впервые о секретном оружии, которое применили во время захвата венесуэльского лидера, сообщил генеральный директор Lockheed Martin – Джим Тейклет.

По его словам, секретный дрон RQ-170 Sentinel производства вышеупомянутой компании еще задолго до самой операции "Абсолютная решимость", осуществлял регулярные полеты и собирал данные о повседневной жизни и перемещении диктатора и его охраны.

В издании отмечают, что именно благодаря работе этого беспилотника успешная операция стала возможной. Кроме того, RQ-170 Sentinel использовался во время непосредственного проведения захвата.

Дрон наблюдал за ходом операции и в реальном времени посылал оператору разведывательную информацию. Более того – Дональд Трамп в режиме онлайн мог просматривать трансляцию миссии.

К слову, подобный опыт у RQ-170 Sentinel уже был, когда БпЛА транслировал в Белый дом операцию по ликвидации Усамы бен Ладена в 2011 году.

Также из информации издания стало известно, что тайный БпЛА вел наблюдение за военными базами и другими важными объектами венесуэльской армии, а после ударов оценивал масштабы поражений. Авторы предполагают, что основной целью дрона для отслеживания и передачи данных для дальнейшего поражения были зенитно-ракетные комплексы.

Свои задачи беспилотник выполнил четко – Венесуэла понесла существенные потери среди российских ЗРК "Бук-М2Е". По предварительным данным, их осталось мало, а техническое состояние точно не известно.

Впрочем, до сих пор нет ответов на вопрос: какие еще задачи выполнял RQ-170 Sentinel, сколько времени эти дроны летали над Венесуэлой перед началом операции и сколько этих беспилотников было применено. Издание отмечает, что RQ-170 Sentinel существует их всего несколько десятков.

Что известно о RQ-170 Sentine?

Говорят, что RQ-170 Sentine является самым секретным американским беспилотником, о котором мир впервые услышал в 2009 году. Однако есть данные о его эксплуатации и до 2009 года.

Издание утверждает, что дрон участвовал в войне в Афганистане (с 2007 года), ликвидации Усамы бен Ладена в 2011 году, операции "Полуночный молот" в 2025 году, а теперь и в операции "Абсолютная решимость".

В 2011 году дрон таки удалось посадить и захватить с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Произошло это во время полетов над Ираном. Впоследствии иранцы сделали собственную "копию" этого тайного оружия.

Возможно, RQ-170 применяли еще во многих случаях, в частности во время войны в Украине, где он мог следить за российскими силами в Крыму. По данным по состоянию на апрель 2023 года, с февраля 2022 года состоялось по меньшей мере девять боевых вылетов.

Какое еще оружие могли использовать США во время операции "Абсолютная решимость"?

Журналист, автор канала "Фарид говорит" Фахрудин Шарафмал считает, что во время операции в Венесуэле был привлечен целый спектр разнообразного вооружения, в частности, невиданные ранее технологии.

Вероятно, во время проведения операции США в Венесуэле, было применено специальное устройство, которое ограничило возможности президентской охраны. Это оружие американцы могли приобрести у украинского Главного управления разведки.

Как сообщили в СМИ, Минобороны США в течение года тестируют специальное устройство, который связан с эффектом гаванского синдрома. Его якобы было приобретено за миллионы долларов подразделением Homeland Security Investigations еще в конце каденции Джо Байдена за средства Минобороны.

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Post заявил, что американские военные применили новое секретное оружие, которое он назвал "Дискомбобулятором". Очевидцы описали влияние "Дискомбобулятора" как интенсивную звуковую волну, что вызвала кровотечение из носа и рвоту кровью у охранников Мадуро.