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Захват Аграрной партии пророссийскими силами остановлен, – Скоцик

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Виталий Скоцик
Виталий Скоцик / agropolit.com

Скоцик обвинил Грановского и экс-соратников Тимошенко в попытке захвата партии.

Политтехнолог лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука – Владимир Грановский совместно с членами бывшего правительства и бывшего штаба лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко предприняли попытку захвата власти в Аграрной партии.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном лидером Аграрной партии Украины Виталием Скоциком на пресс-конференции в УНИАН по поводу попытки захвата партии пророссийскими силами.

"В Аграрную партию Украины Виктором Медведчуком и пророссийскими силами был интегрирован известный промосковский политтехнолог Владимир Грановский, который сначала появился в Аграрной партии, мотивируя это тем, что он много сделал ошибок в своей жизни, и вот наконец появилась та политическая сила, которая может действительно исправить ситуацию в нашей стране", – пояснил Скоцик.

"Грановский (политтехнолог Медведчука) лично предлагал мне договориться положить партию под пророссийские силы. После того, как я отказался, они с коррупционерами из правительства и бывшего штаба Тимошенко (Михаилом Поживановым, Олегом Корбаном и Владимиром Шандрой) предприняли попытку захвата власти в партии", – говорится в заявлении Скоцика.

В заявлении лидера Аграрной партии отмечается, что участники заговора подстрекали ячейки, попытались создать негативный имидж главы партии, подстрекали председателей областных организаций, используя площадку консультативно-совещательного органа партии – Совета председателей, у которого нет полномочий по управлению деятельностью партии, и попытались сделать из него центр принятия общепартийных решений вопреки уставу.

"Потом пошли еще дальше и, чтобы отрезать меня от оперативного управления партией, инициировали назначение на должность и.о.  руководителя Центрального аппарата своего ставленника. Сейчас идут попытки скупить председателей областных ячеек за деньги, вероятно, российского происхождения, о чем будут поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы. Все эти действия ведутся ради одной цели – попытки смены главы партии", – отмечается в заявлении Скоцика.

Проанализировав все обращения, в партии запланировали шаги для очистки от пророссийских сил. В частности, во время заседания Политического совета партии 13 сентября планируется решить вопрос о прекращении полномочий и исключения указанных лиц.

"Их полномочия временно прекращены, вопрос об исключении будет решен на заседании Политсовета 13 сентября 2018 года", – отмечается в заявлении Скоцика.

Ранее СМИ обвиняли Владимира Грановского в дискредитации украинских политиков. Так, в эфире "Украинского формата" на NewsOne с участием Михаила Саакашвили и Вадима Рабиновича была реализована провокация на политический заказ Администрации Президента относительно Саакашвили, заявили после эфира в избирательном штабе политика.

Теги: Новости политики Аграрная партия Украины ВО Батьківщина Виктор Медведчук Виталий Скоцик
Источник: 24 Канал
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