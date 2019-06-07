21:48
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского
      Вєсті.UA
      21:18, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Захват кинотеатра "Киев": люди вышли на акцию протеста – фото

      88 Читати новину українською
      Акция под кинотеатром "Киев"
      Акция под кинотеатром "Киев" / 24 канал

      Возле столичного кинотеатра "Киев" все неравнодушные к его судьбе – от администрации заведения до активистов и зрителей – вышли на акцию протеста против силового захвата здания.

      7 июня в кинотеатре "Киев" заявили о рейдерском захвате здания. По словам кинематографиста и режиссера монтажа Николая Базаркина, его осуществляли представители Муниципальной стражи Киева, в частности Департамент коммунальной собственности с лицами, переодетыми в форму муниципальной охраны с праворадикалами "С-14". Они вывели всех зрителей, не допустили действующих арендодателей внутрь и сказали, что будут проводить инвентаризацию. В Киевсовете информацию о якобы инвентаризации подтвердили.

      Читайте также: Схватили за шею, били, заламывали руки, – активист о силовом захвате кинотеатра "Киев"

      С 19 часов под зданием начали собираться активисты, чтобы защитить кинотеатр от захвата и передачи здания в аренду другой сети кинотеатров. Кроме этого, неравнодушные жители столицы и представители кинотеатра намерены прийти 18 июня на судебное заседание по вопросу дальнейшей судьбы кинотеатра, а 29 июня провести акцию под КГГА.

      На одном из плакатов активистов написано "Руки прочь от муниципального кинотеатра!". Дорогу перед зданием перекрыли.

      Акция под кинотеатром "Киев": все фото 24 канала

      Почему возник скандал вокруг кинотеатра "Киев"?

      В январе 2019 года истек срок действия договора аренды кинотеатра "Киев" с городской госадминистрацией. За несколько месяцев до этого культурный центр обратился в КГГА с просьбой продлить аренду, однако никакого ответа не получал, пока о судьбе кинотеатра не начали говорить в СМИ.

      Впоследствии в КГГА пояснили, что хотят провести конкурс среди потенциальных арендаторов, поскольку культурный центр по старой сделке якобы мало платит – 47 тысяч гривен в месяц. Победу в конкурсе должен был получить тот, кто сможет гарантировать большую арендную плату. Стартовая цена составляла 700 тысяч гривен на месяц.

      8 апреля Киеврада обнародовала решение о проведении нового конкурса через электронную торговую систему ProZorro. Организаторы кинофестиваля "Молодість" и Одесского международного кинофестиваля "Держкіно", "Украинская киноакадемия" поддержали коллектив кинотеатра "Киев" и выступили против решения департамента. Однако у помещения таки появился новый арендатор – компания "Синема-Центр", владелицей которой является Любовь Лисовская. В компании предложили платить за аренду здания 2 миллиона 119 тысяч гривен на месяц.

      Вместе с тем, кинотеатр "Киев" до сих пор продолжал работать.

      blog_ava
      "Газпром" заговорил о поставках дешевого газа в Украину: что на это говорят в "Нафтогазе"
      сегодня
      861
      Теги: Киеврада Кино Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      сегодня , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 199
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сегодня , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 959
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      372
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сегодня , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 78
      Тереза Мэй ушла в отставку: означает ли это отмену Brexit?
      сегодня , 15:52 Тереза Мэй ушла в отставку: означает ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 742
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук