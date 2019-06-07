Захват кинотеатра "Киев": люди вышли на акцию протеста – фото

Возле столичного кинотеатра "Киев" все неравнодушные к его судьбе – от администрации заведения до активистов и зрителей – вышли на акцию протеста против силового захвата здания.

7 июня в кинотеатре "Киев" заявили о рейдерском захвате здания. По словам кинематографиста и режиссера монтажа Николая Базаркина, его осуществляли представители Муниципальной стражи Киева, в частности Департамент коммунальной собственности с лицами, переодетыми в форму муниципальной охраны с праворадикалами "С-14". Они вывели всех зрителей, не допустили действующих арендодателей внутрь и сказали, что будут проводить инвентаризацию. В Киевсовете информацию о якобы инвентаризации подтвердили.

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С 19 часов под зданием начали собираться активисты, чтобы защитить кинотеатр от захвата и передачи здания в аренду другой сети кинотеатров. Кроме этого, неравнодушные жители столицы и представители кинотеатра намерены прийти 18 июня на судебное заседание по вопросу дальнейшей судьбы кинотеатра, а 29 июня провести акцию под КГГА.

На одном из плакатов активистов написано "Руки прочь от муниципального кинотеатра!". Дорогу перед зданием перекрыли.

Акция под кинотеатром "Киев": все фото 24 канала

Почему возник скандал вокруг кинотеатра "Киев"?

В январе 2019 года истек срок действия договора аренды кинотеатра "Киев" с городской госадминистрацией. За несколько месяцев до этого культурный центр обратился в КГГА с просьбой продлить аренду, однако никакого ответа не получал, пока о судьбе кинотеатра не начали говорить в СМИ.

Впоследствии в КГГА пояснили, что хотят провести конкурс среди потенциальных арендаторов, поскольку культурный центр по старой сделке якобы мало платит – 47 тысяч гривен в месяц. Победу в конкурсе должен был получить тот, кто сможет гарантировать большую арендную плату. Стартовая цена составляла 700 тысяч гривен на месяц.

8 апреля Киеврада обнародовала решение о проведении нового конкурса через электронную торговую систему ProZorro. Организаторы кинофестиваля "Молодість" и Одесского международного кинофестиваля "Держкіно", "Украинская киноакадемия" поддержали коллектив кинотеатра "Киев" и выступили против решения департамента. Однако у помещения таки появился новый арендатор – компания "Синема-Центр", владелицей которой является Любовь Лисовская. В компании предложили платить за аренду здания 2 миллиона 119 тысяч гривен на месяц.

Вместе с тем, кинотеатр "Киев" до сих пор продолжал работать.