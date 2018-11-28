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      Захват Ocean Plaza: радикалы зажгли внутри дымовые шашки, людей эвакуируют

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      Радикалы захватили ТРЦ Ocean Plaza
      Радикалы захватили ТРЦ Ocean Plaza / Соцсети

      В среду, 28 ноября, члены молодежного крыла ВО "Свобода" "Сокол" захватили в Киеве торговый центр Ocean Plaza. Несмотря на заявления не препятствовать деятельности работников ТРЦ, радикалы подожгли внутри дымовые шашки.

      Посетителей Ocean Plaza пришлось эвакуировать, сообщила администрация центра.

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      Во время акции радикалы также захватили рабочие места администраторов информационной стойки.

      "Несмотря на то, что во время акции участники заявляли, что не препятствуют деятельности арендаторов, не несут угрозы здоровью и жизни посетителей и сотрудников ТРЦ, в 18:00 в помещении ТРЦ были снова подожжены дымовые шашки, сейчас проводится эвакуация", – отметили в сообщении.

      Ситуацию пытаются урегулировать служба безопасности ТРЦ совместно с сотрудниками полиции.

      Как в дальнейшем будет функционировать торговый центр – пока не отмечают.

      Напомним, в Киеве 28 ноября около 200 активистов националистической организации "Сокол" зашли в здание Ocean Plaza на улице Антоновича и заявили, что берут торгово развлекательный центр под свой контроль. Организация требует закрыть торговый центр, потому что, по их словам, он принадлежит российским бизнесменам.

      Теги: Новости Киева Бизнес ВО "Свобода"
      Источник: 24 Канал
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