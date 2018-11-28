Захват Ocean Plaza: радикалы зажгли внутри дымовые шашки, людей эвакуируют

В среду, 28 ноября, члены молодежного крыла ВО "Свобода" "Сокол" захватили в Киеве торговый центр Ocean Plaza. Несмотря на заявления не препятствовать деятельности работников ТРЦ, радикалы подожгли внутри дымовые шашки.

Посетителей Ocean Plaza пришлось эвакуировать, сообщила администрация центра.

Читайте также: На Лукьяновке появится новая высотка, а на Осокорках – ТРЦ

Во время акции радикалы также захватили рабочие места администраторов информационной стойки.

"Несмотря на то, что во время акции участники заявляли, что не препятствуют деятельности арендаторов, не несут угрозы здоровью и жизни посетителей и сотрудников ТРЦ, в 18:00 в помещении ТРЦ были снова подожжены дымовые шашки, сейчас проводится эвакуация", – отметили в сообщении.

Ситуацию пытаются урегулировать служба безопасности ТРЦ совместно с сотрудниками полиции.

Как в дальнейшем будет функционировать торговый центр – пока не отмечают.

Напомним, в Киеве 28 ноября около 200 активистов националистической организации "Сокол" зашли в здание Ocean Plaza на улице Антоновича и заявили, что берут торгово развлекательный центр под свой контроль. Организация требует закрыть торговый центр, потому что, по их словам, он принадлежит российским бизнесменам.