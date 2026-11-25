Во время беседы с журналистами издания NYP американский лидер с удивлением поинтересовался, кто именно обнародовал такую информацию и почему от него хотят что-то. Вероятно, вопрос касался интервью президента Украины от 24 ноября, в котором упоминались спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Adv

популярные видео

Что сказал Трамп

Дональд Трамп подчеркнул, что не устанавливал для себя временных рамок, хотя и предпочел бы урегулировать конфликт как можно скорее. По его словам, война напрямую не затрагивает Вашингтон, но он готов содействовать ее прекращению при наличии обоюдного согласия.

Для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет дальше– отметил Трамп.

Американский лидер также отметил, что настроенность сторон на диалог постоянно меняется. По его оценке, позиции сторон не являются постоянными и меняются ежедневно.

Иногда кажется, что Путин готов, а Зеленский – нет. Иногда Зеленский очень хотел бы это сделать, а Путин не готов. Все зависит от того, какой именно день– заявил президент США.

Реклама

Сложности вокруг мирных предложений

Ранее в СМИ распространялась информация о стремлении подготовить соглашения между Украиной и Россией еще до начала нового года. В то же время в Москве отвергли предложения о предоставлении гарантий безопасности для Украины по модели НАТО, выступив против любого сближения с Альянсом.

Ранее глава Белого дома заверил, что не будет принимать решений по поводу войны без участия Владимира Зеленского.

В то же время украинский президент заявил, что " обратится к новому Конгрессу США ", если Трамп не договорится о мире.