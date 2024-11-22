Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, прокомментировав заявление Путина о ракете "Орешник". Вокруг этой ситуации еще есть несколько странных нюансов.

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Чего боится Путин

Как отметил Шейтельман, в последнее время диктатор Путин оказался в чрезвычайно слабой позиции. Его режим постоянно пугал Запад жесткими действиями и войной, если будут удары по России дальнобойным оружием. И это разрешение Украина таки получила.

По его мнению, все это произошло в момент, когда Путину явно было не слишком хорошо. В течение последних двух недель вообще не было понятно, где находится российский диктатор.

До этой записи про "Орешник" Путина не было 2 недели. Никто не знал, где он. По телевизору показывали старые записи встреч Путина. Вчерашнее выступление было для того, чтобы показать, что диктатор никуда не исчез. Он был в плохой форме. У него были проблемы с дикцией,

– сказал Шейтельман.

При этом в начале видео Путин конкретно обратился именно к российским военным. Вероятно, у него было определенное волнение из-за ударов западных ракет по России.

Он сначала обратился именно к ним. Там уничтожили верхушку командования на Курском направлении. Путину нужно было спасать репутацию,

– отметил Шейтельман.

Напомним, диктатор Путин уже второй день пытается всех напугать ракетой "Орешник", которую запустили по Днепру 21 ноября. Он начал рассказывать, что эту ракету не может перехватить ни одна система ПВО. К слову, Соединенные Штаты имеют систему ПВО, которая, вероятно, могла бы перехватить такую ракету.