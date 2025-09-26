Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в искреннее стремление американского лидера Дональда Трампа добиться победы Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Axios.

Верит ли Зеленский в изменение позиции Трампа?

Во время интервью у Владимира Зеленского спросили, верит ли он, что Трамп наконец действительно хочет победы Украины.

На этот вопрос президент Украины ответил: "Да".

Журналист также напомнил, что ранее Дональд Трамп заявлял: "О, знаете, из-за господина Зеленского у вас нет карт". Однако, по словам Зеленского, с тех пор ситуация изменилась из-за отношений Трампа с Путиным.

Я думаю, что президент Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха, даже если мы будем смотреть на этот момент таким образом, общество, американское общество, я думаю, что это очень важно для президента Соединенных Штатов,

– объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что для любого лидера большую роль играет поддержка граждан. По его словам, американцы не уважают и не доверяют Путину и в основном убеждены, что он не намерен завершать войну.

