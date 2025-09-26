Я вірю, що Трамп хоче перемоги України, – Зеленський про зміну позиції Трампа
- Президент України Володимир Зеленський вірить у прагнення Дональда Трампа домогтися перемоги України.
- Зеленський зазначив, що ситуація змінилась через стосунки Трампа з Путіним, і американці не довіряють очільнику Кремля.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить у щире прагнення американського лідера Дональда Трампа домогтися перемоги України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Axios.
Чи вірить Зеленський у зміну позиції Трампа?
Під час інтерв'ю у Володимира Зеленського запитали, чи вірить він, що Трамп нарешті дійсно хоче перемоги України.
На це запитання президент України відповів: "Так".
Журналіст також нагадав, що раніше Дональд Трамп заявляв: "О, знаєте, через пана Зеленського у вас немає карт". Однак, за словами Зеленського, відтоді ситуація змінилась через стосунки Трампа з Путіним.
Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому успіху, навіть якщо ми будемо дивитися на цей момент таким чином, суспільство, американське суспільство, я думаю, що це дуже важливо для президента Сполучених Штатів,
– пояснив глава держави.
Зеленський наголосив, що для будь-якого лідера велику роль відіграє підтримка громадян. За його словами, американці не поважають і не довіряють Путіну та здебільшого переконані, що він не має наміру завершувати війну.
Як змінилася риторика президента США?
Після зустрічі з Зеленським 23 вересня Дональд Трамп заявив, що Київ зможе повернути всі окуповані території та навіть зайти далі, адже російський диктатор Путін і Росія мають серйозні економічні проблеми.
Сам Зеленський згодом назвав цю заяву "сюрпризом". На його думку, такі слова президента США були позитивним сигналом.
За словами чиновників Білого дому, позиція Дональда Трампа щодо Росії, включно з його гучною риторикою, є "тактикою ведення переговорів". Така стратегія спрямована на тиск на Кремль.