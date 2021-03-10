Ангела Меркель приняла во внимание заявление Владимира Зеленского относительно "нормандской четверки". Ранее украинский лидер выразил готовность провести встречи отдельно с каждым из лидеров государств-участников.

О реакции немецкой стороны на слова Зеленского изданию рассказал представитель правительства Германии.

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Позиция Меркель относительно заявления Зеленского

Правительство приняло к сведению заявление украинского президента. Канцлер (Ангела Меркель – 24 канал) регулярно поддерживает контакт с Зеленским и другими участниками нормандского формата,

– заявили в правительстве.

В то же время чиновник не уточнил, когда именно может быть встреча "нормандской четверки" или двусторонняя встреча Зеленского и Меркель.

Что ранее сказал украинский президент

Выступая 9 марта на всеукраинском форуме "Украина 30", президент заявил, что готовится к переговорам с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно на случай, если встреча в нормандском формате не состоится.

В Трехсторонней контактной группе уточнили, что это не означает, что украинский лидер готов вести переговоры с Владимиром Путиным.

Справка. "Нормандскую четверку" создали в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Последняя встреча глав государств состоялась в Париже в декабре 2019 года, последующие срываются из-за российской стороны.