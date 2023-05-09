Но для захватчиков это только сроки, которые нужно указывать в плане. Не выполнили? Ничего, будет новый план, будут новые сроки. За это не снимают с должностей военное руководство. Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Время работает против Пригожина

Российские военкоры и пропагандисты понимают, что они переходят в глухую оборону. Ресурсов для наступления нет. Евгений Пригожин заявлял, что собирается уходить из Бахмута из-за нехватки боеприпасов. В то же время генерал Александр Сырский отмечает, что наступления вагнеровцев там только усиливаются. Есть мнение, что вся эта история с конфликтом между Пригожиным и минобороны России может быть хитрым планом российского военно-политического руководства.

"Я уверен, что не было такого обсуждения в Кремле, где сидит Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Евгений Пригожин и Владимир Путин: "О, давайте замутим план! Пригожин будет пол года крыть матом Герасимова и Шойгу, только вы не обижайтесь. Он еще будет хейтит вашу дочь, вашего зятя, и будет угрожать. Все нормально, принимается", – заметил Ступак.

У россиян есть оперативные замыслы, говорит он, но не столь велики. Действительно есть проблема коммуникации между российскими миноборонами и вагнеровцами. Пригожин выставил ультиматум: "если не дадите, я уйду". На него "повелся" Кремль.

Кремль дважды проиграл: сначала Пригожину, затем Вооруженным Силам Украины. Пригожин уважает только силу, он не уважает слабаков. Он не раз говорил, что Владимир Зеленский – сильный человек. А Кремль таким действием показал, что он слаб, он зависит от Пригожина,

– объяснил бывший сотрудник СБУ.

В будущем Пригожин и дальше будет брать "на голос". Он будет выходить и взывать: "Герасимов! Шойгу! Где боеприпасы? У нас нехватка боеприпасов!". По словам Ступака, время работает против Пригожина. И чем дольше у него не будет побед, тем интенсивнее будет разрушаться его стабильность в Кремлевской элите.

"Сейчас у него карт-бланш: вот тебе все – покажи результат. Выходит, что "все" дали, а "в результате" – ничего. Если у него не получится, думаю, его будут сливать, причем очень интенсивно и жестоко", – утверждает Иван Ступак.

Ступак о будущем Пригожина: смотрите видео

Кадыров снова может заявить о себе

Известно, что в Бахмуте к вагнеровцам должны добавить еще и кадыровцев. Но Кадыров не может идти на "мясные штурмы", потому что у него нет столько людей. Для него все люди важны, потому что они поддерживают его режим в Чечне. Он понес большие потери в Киевской области, затем на восточном направлении.

В первые месяцы вторжения многие его лучшие люди перерубили украинские военные. На долгое время он скрылся за своим "университетом спецназа", зарабатывая деньги. Сейчас у него появилась возможность снова о себе заявить,

– акцентирует Ступак.

Кадыров попытался совершить историю с тихим рейдерством ЧВК "Вагнера". Он начал призывать: "Ребята, переходите к нашим спецподразделениям. У нас и командиры лучше, и зарплата лучше, и вообще условия лучше". Таким образом, он хочет обессилить Пригожина.

"Это только первые ласточки. Дальше будет серьезнее", – подытожил Иван Ступак.

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