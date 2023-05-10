Если предположить, что за ним стоят действительно влиятельные люди, его могут использовать и для этой цели. Об этом 24 Канала военный эксперт Юрий Фёдоров.

Важно Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Чего пытается достичь Пригожин

Сам по себе Пригожин не являет собой ничего. У него есть только банда наемников, ядро которой составляет несколько тысяч человек. О зэках, которых время от времени набирают, речь не идет.

Федоров заметил: есть один сигнал, демонстрирующий, что подобное может готовиться. Речь идет о вчерашнем заявлении Пригожина о "дедушке, который может оказаться му****м". Это прямой выпад в адрес Владимира Путина.

Если в ближайшее время Пригожина не арестуют или ликвидируют, он может обратиться с призывом (пойти на Кремль – 24 канал). Однако в случае его приказа наемникам покинуть Бахмут, дорога в Кремль будет довольно непростой,

– убежден Юрий Федоров.

Их, скорее всего, остановят. По мнению военного эксперта, такой вариант маловероятен, но исключать его нельзя. Впрочем, как и все, что может происходить в России.

Как отмечает майор запаса ВСУ Роман Свитан, Пригожин, конечно, может выступить с призывом "пойти на Кремль". Россияне его, возможно, и поддержат, а вот российская армия – даже не услышит.

Сильно распиаренная личность. ОПГ "Пригожина" – это примерно 1% всей русской армии. Это люди, которые год назад вышли из Попасной и прошли 30 километров в сторону Бахмута,

– подчеркнул военный эксперт.

А русская армия зашла на Киев и вышла из него, зашла в Изюм и вышла из него, зашла на правый берег Херсона и вышла из него. Тысячи людей, 1000-километровый фронт, десятки тысяч движений совершены.

"А ОПГ Пригожина движется из Попасной на Бахмут. Год. 30 километров. Действий – 0,00010, а медийная составляющая – чуть ли не 99%. Но она – для внутреннего потребителя – русского народа. Зато российская армия этого не видит, линейные части – в сотни раз больше", – объяснил полковник запаса ВСУ.

По словам военного эксперта, все заявления Пригожина направлены на то, чтобы его выгнали из Бахмута. Это единственный шанс, который позволит спасти скелет ПИК "Вагнера".

"Он договорится до такого, что его с пинком отправят из Украины куда-то в Африку. Именно это ему и надо. Я думаю, он будет усиливать риторику, доводя до разрыва", – подытожил Свитан.

Федоров и Свитан о том, может ли Пригожин пойти на Кремль: смотрите видео

На Бахмутском направлении кое-где враг отступил.