Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что Кадыров не имел образования и является новичком в политике. Он неистовствует, когда его превозносят, но сам не имеет никаких навыков управления страной.

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Заявления Кадырова

Кадыров заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев не на своих местах, виновны в нападениях на мигрантов, а также в том, что Россия теряет Украину и Грузию как дружественных государств, выполняя приказы Путина.

Политолог объяснил, что Кадыров в Чечне не является просто президентом, а человеком, который олицетворяет власть. Ему нравится формат, когда его превозносят. Он без ума от медалей и орденов, которыми обвешивает своего сына.

Утром 4 декабря беспилотник атаковал его полк спецназа в Грозном (Чечня).

Поэтому вполне естественно, что после прилета ему нужно искать виновных и тыкать на них пальцем,

– подчеркнул Кошель.

Кроме того, Кадыров заявил, что ему импонирует стиль жизни Маска и что он пошутил, что тот подарил ему кибертрак Tesla.

По словам политолога, это очень странные шутки, которые присущи не только Кадырову, но и молодым политикам, которые "врываются" в серьезную политику.

Кадыров ведет себя как подросток. Он не успел получить образование, потому что работал руководителем охраны своего отца Ахмата Кадырова. Он заочно закончил какое-то учебное заведение. Кадыров не приобрел опыта менеджмента и управленческого опыта,

– рассказал Кошель.

Именно поэтому таким политикам, как Кадыров, нужно "привязаться" к кому-то большему, известного, чтобы с ним ассоциироваться. Это он и сделал с Маском, который, вероятно, даже не знает, кто такой Кадыров.

Политолог добавил, что от Чечни следует ожидать очень сильное сепаратистское движение и после смерти или поражения Путина Чечня станет первым регионом-кандидатом на выход из России. Республика же пока что же этого не делает, ведь получает от страны-агрессора большие деньги.