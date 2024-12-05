Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что Кадыров не имел образования и является новичком в политике. Он неистовствует, когда его превозносят, но сам не имеет никаких навыков управления страной.
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Заявления Кадырова
Кадыров заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев не на своих местах, виновны в нападениях на мигрантов, а также в том, что Россия теряет Украину и Грузию как дружественных государств, выполняя приказы Путина.
Политолог объяснил, что Кадыров в Чечне не является просто президентом, а человеком, который олицетворяет власть. Ему нравится формат, когда его превозносят. Он без ума от медалей и орденов, которыми обвешивает своего сына.
Утром 4 декабря беспилотник атаковал его полк спецназа в Грозном (Чечня).
Поэтому вполне естественно, что после прилета ему нужно искать виновных и тыкать на них пальцем,
– подчеркнул Кошель.
Кроме того, Кадыров заявил, что ему импонирует стиль жизни Маска и что он пошутил, что тот подарил ему кибертрак Tesla.
По словам политолога, это очень странные шутки, которые присущи не только Кадырову, но и молодым политикам, которые "врываются" в серьезную политику.
Кадыров ведет себя как подросток. Он не успел получить образование, потому что работал руководителем охраны своего отца Ахмата Кадырова. Он заочно закончил какое-то учебное заведение. Кадыров не приобрел опыта менеджмента и управленческого опыта,
– рассказал Кошель.
Именно поэтому таким политикам, как Кадыров, нужно "привязаться" к кому-то большему, известного, чтобы с ним ассоциироваться. Это он и сделал с Маском, который, вероятно, даже не знает, кто такой Кадыров.
Политолог добавил, что от Чечни следует ожидать очень сильное сепаратистское движение и после смерти или поражения Путина Чечня станет первым регионом-кандидатом на выход из России. Республика же пока что же этого не делает, ведь получает от страны-агрессора большие деньги.