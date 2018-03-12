Зайцева рассказала о своей версии событий во время ужасной аварии

Елена Зайцева, которую обвиняют в совершении страшной аварии в Харькове, в которой погибли 6 человек, попросила прощения у пострадавших и поклялась, что никогда больше не сядет за руль.

Об этом она сказала во время очередного судебного заседания, передает корреспондент 24 канала.

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Водитель Lexus рассказала, что ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Touareg. По ее словам, она зажала клаксон и в момент нажала педаль тормоза, но это не помочь избежать аварии.

"После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило сторону, перевернуло, я перелетела на пассажирское сиденье. В это время я не управляла автомобилем и его в таком состоянии вынесло на людей", – рассказала Зайцева.

Кто такая Елена Зайцева? 20-летняя девушка была за рулем автомобиля Lexus, который 18 октября 2017 года в Харькове сбил 11 человек. По официальным данным, погибли 6 человек, еще 5 были ранены. Она свою вину полностью признает. Однако, как пишут СМИ, девушка так искренне раскаивается, чтобы ей смягчили наказание.