Трагический случай произошел 7 июня 2021 года. По предварительным данным оказалось, что неожиданно коляска перевернулась и мальчик выпал на землю. Ребенок ударился головой.

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Подробности трагедии

Известно, что родители в то время не находились дома – они оставили семимесячного ребенка на старшего, который ухаживал за ним, а сами отлучились. Через некоторое время соседи услышали крик и прибежали на помощь.

К сожалению, из-за полученных травм ребенок умер в больнице.

Когда медики приехали, уже констатировали смерть ребенка,

– рассказала пресс-секретарь полиции области Анна Дан.

Что говорят родители

В полиции сообщили, что семья – благополучная. Впрочем, как им рассказали родители, они неоднократно оставляли ребенка под присмотром старших.

Как именно произошла трагедия – выясняют правоохранители. Пока по данному факту открыто уголовное производство и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит причину смерти ребенка.