Известно, что это произошло 18 января. Около трех ночи вблизи границы заметили мужчин, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Мужчины были с резиновой лодкой

Четверо мужчин с резиновой лодкой задержали пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда вблизи границы с Венгрией. Известно, что трое задержанных – жители Херсонской области, а еще один – Харьковской. По имеющейся информации, каждый из задержанных заплатил более 5 тысяч долларов переправщикам.

Поняв, что они разоблачены, злоумышленники попытались скрыться. Чтобы остановить правонарушителей, военнослужащие произвели несколько упреждающих выстрелов. Трое из задержанных являются жителями Херсонщины. За пересечение границы они заплатили переправщикам по 5500 долларов. Четвертый – житель Харьковщины – отдал 9100 долларов,

– рассказывают в ГНСУ.

На уклонистов за попытку незаконно пересечь госграницу Украины, а также злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника ГНСУ, составили административные протоколы. Правоохранители занимаются установлением лиц, причастных к организации незаконной переправки за границу мужчин.

Закон о мобилизации и уклонистов

Напомним, что 11 января Кабинет Министров Украины отозвал проект закона о мобилизации, поданый в Верховную Раду 25 декабря 2023 года. Он содержал много пунктов, возмущавших как депутатов, так и общество.

Журналисты пишут, что в доработанном варианте проекта закона стремятся сохранить ограничения для уклонистов. Речь идет о запрете продавать движимое и недвижимое имущество, получать водительские удостоверения, управлять автомобилем, получать кредиты, пользоваться средствами и прочее.

Против этого выступает омбудсмен Дмитрий Лубинец, который считает это нарушением прав. Также это возмущает депутатов и украинцев. В то же время, заметим, что этот пункт может так и не попасть в финальную версию проекта закона.