В реабилитационном центре "Синевир" на Закарпатье, умер медведь Юра. Животное не пережило операцию. Причинами смерти стали ненадлежащее питание медведя и ужасные условия его содержания в отеле в Косово.

О смерти медведя Юры сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

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Медведь Юра не пережил операцию

Из-за обострения хронических болезней животное прооперировали, однако хирургическое вмешательство оно не пережило. Чтобы выяснить причину гибели, специалисты реабилитационного центра "Синевир" провели вскрытие животного.

Пластиковая бутылка, деревянные предметы, опасные несколькометровые гельминты – это лишь неполный перечень того, что нашли в желудке медведя,

– сообщил Малеванный.

Кроме того, специалисты обнаружили отек легких и увеличенные в размерах внутренние органы.

Что повлекло смерть животного

Глава Госэкоинспекции отметил, что причинами смерти медведя Юры стали ненадлежащее содержание животного, избыточный вес, новообразования на глазах.

"И это совсем не удивительно, учитывая его неподходящее питание в пансионате ("Байка"– 24 канал): владелец кормил Юру сладостями и газированными напитками", – уточнил Малеванный.

Кроме того, животное находилось в тесном вольере, который не давал ему возможности двигаться, что очень важно для медведей.

Важно! В реабилитационный центр медведя Юру забрали 12 апреля 2021 года из гостиницы "Байка" в Косово. Там он в ужасных условиях прожил 14 лет.

Людей просят сообщать о нарушениях прав диких животных

Сейчас тысячи животных по всей Украине, которые находятся у частных владельцев, не имеют надлежащих условий содержания и адекватного ухода. В результате животные, среди которых и редкие, погибают в ужасных условиях.

Малеванный обратился к украинцам: если вы стали свидетелем нарушения прав диких животных, сообщайте Госэкоинспекцию. Это обращение станет основанием для проведения внеплановой проверки, в ходе которой могут принять решение об изъятии животного.

Штраф за нарушение правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях составляет всего 510 – 1 700 гривен.