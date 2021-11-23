Путепровод в Батево, который проходит над железнодорожным узлом, является самым большим в регионе.

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Он расположен на дороге международного значения М-25 КПП "Соломоново" – Великая Добронь – Яноши с подъездом к КПП "Косино", что пролегает вдоль украинско-венгерской границы.

Что известно о ремонте

Обновление путепровода, построенного в 80-х годах прошлого века, подрядчик провел за 7 месяцев. С момента строительства и до включения в программу "Большая стройка" серьезный ремонт искусственного сооружения не проводили.

Во время ремонтных работ на путепроводе:

заменили монолитные бетонные плиты и арматурную сетку;

установили новое барьерное ограждение и перила,

оборудовали водоотвод,

провели гидроизоляцию и обновили деформационные швы.

Ширина проезжей части путепровода после ремонта составляет 10 метров. По обе стороны обустроены также тротуары шириной по 2,5 метра каждый.

Для полной сдачи объекта подрядчику осталось завершить реставрационные подмостовые работы.

Путепровод в Батево до и после ремонта / Фото Службы автомобильных дорог Закарпатья

Процесс ремонта / Фото Службы автомобильных дорог Закарпатья

Полный текст публикации Службы автомобильных дорог в Закарпатской области:

Движение на крупнейшем путепроводе Закарпатья – в пгт Батево – возобновлено. Напомним, 312 метров путепровода, который проходит над железнодорожным узлом, начали ремонтировать в апреле 2021 года.

Он находится в пределах автодороги государственного значения М-25 КПП "Соломоново" – Великая Добронь – Яноши с подъездом к КПП "Косино". Еще выполняются подмостовые реставрационные работы. Также в ближайшее время нанесут разметку.