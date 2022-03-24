Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита обьяснил, что речь идет об эвакуации наших граждан в условиях ведения активных боевых действий и других важных миссиях.

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Учитывая, что колонны постоянно обстреливают, существует реальная угроза жизни наших граждан, поэтому Закарпатье не стоит в стороне. Мы помогаем защитить людей, используя все возможности,

– написал он.

По его словам, для покупки автобусов бизнесмены области выделили около 12 млн грн. Свои имена они решили оставить в секрете.

Транспорт уже направляется для выполнения заданий по назначению,

– добавил Никита.

Глава области поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств и подчеркнул, что уже не впервые предприниматели помогают армии повышать ее обороноспособность.

"Мы победим, мы – на своей земле!", – резюмировал он.

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